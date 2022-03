Lo que necesitás es un masaje facial

Escucha esta nota aquí

Cuantas veces has escuchado decir: “quisiera que alguien acaricie mi cabeza o necesito que me hagan un masajito”. Ese es el pedido que hace el cuerpo en busca algún tipo de estímulo. Pues los sentidos no engañan, sienten entre muchas cosas, un alivio cuando se realiza un masaje.

Y si de masaje se trata, los músculos de la cara necesitan también un impulso para activar la tonificación, porque esos músculos son los grandes olvidados a la hora de hacer ejercicio. Debés hacerlos trabajar para mantener la firmeza de la piel.

Nidia Subirana Chávez, maquillista profesional y cosmetóloga responde a estas dudas.

¿Un buen masaje facial me aliviará?

La respuesta es sí. No hay nada más placentero que un buen masaje, pues la función y objetivo de esta técnica que se fusiona con los elementos es de brindar relajamiento, descontracturar, drenar adiposidad, disminuir bolsas de la zona de las ojeras. Y algo que quizás no imaginabas, un masaje previo al maquillaje para hacer una adecuada preparación de la piel para una novia, para un maquillaje social y para la Alta Definición o HD.

¿En qué consiste?

El maquillaje de alta definición nace para dar una alta cobertura al rostro. Mostrar una mejor apariencia que se difumine las imperfecciones y unifique el tono de la piel.

Para ello investigamos, nos capacitamos e incorporamos el skin care o cuidado facial y por supuesto, el masaje facial. Para trabajar ambas cosas, la profesional debe de estar altamente calificada y actualizada con la rutina de productos.

Para este efecto existe una solución y es trabajar esa rutina de cuidado facial e higiene y preparación de la piel previo al maquillaje, complementándola con masajes localizados para activar los productos y lucir impecables, sin adiposidad, sin muchas bolsas en la zona del contorno de los ojos, con efecto lifting y suavizando las líneas de expresión.





¿Cómo funcionan?



Existen varias técnicas que se fusionan entre sí y según el diagnóstico y previa evaluación, se determina cuál es la más favorable para cada piel.

El masaje aplicando aceites esenciales y pindas aromáticas, representa una terapia en el que el aroma de la mezcla del aceite esencial, más flores y hierbas. Trabaja directamente sobre el sentido del olfato por la agradable fragancia que deja el roce de la pindas acompañada de las maniobras y el desplazamiento de las manos.

El masaje con ventosas ha sido de un gran aporte para drenar adiposidad que se llega a formar en la zona del contorno del rostro, las bolsas que se forman muchas veces por la ausencia del sueño o cuando se contienen las lágrimas. Es importante aclarar que el profesional acreditado detecta este tipo de situaciones y con la ayuda de sus manos puede brindar bienestar a su cliente.

El rodillo de germanio aporta una terapia de iones negativos, que generan en la piel el equilibrio suficiente para contrarrestar el avance de los signos de la edad o envejecimiento.

Las varas de bambú crean en la piel con la ayuda de las maniobras y desplazamientos manuales un efecto tensor. Ideal para aquellas pieles que con el avance de los años pierden elasticidad.

La maderoterapia es sin duda una de las terapias más completas, pues su efecto es terapéutico, estético y correctivo a corto plazo.

El rodillo de jade, cuarzo rosa, entran en este listado, aclarando que solo los que son de piedras originales logran crear el efecto lifting y descongestivo en la piel y no así los que son de plástico ¿Cómo darnos cuenta? Pues la piedra si es de verdad, todo el tiempo se mantiene con una temperatura fría y este punto es el que permite lograr los efectos antes mencionados.

El gua sha al igual que los rodillos, si es original, aporta esos múltiples beneficios a la piel y con la ayuda de algunos elementos también podemos definir y levantar los pómulos.

¿Hay contraindicaciones?

La piel no puede ser trabajada cuando tenga rosácea, telangiectasias, implantes de colágeno, ácido hialurónico, mesoterapia, cirugías estéticas recientes, acné, tumores, sensibilidad en la piel y piel seca. La cosmetóloga orienta sobre los cuidados previos antes de realizar los masajes faciales.