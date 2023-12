Lorena Pantoja aprendió a hacer tortas para halagar a su mamá

Sí, mi mamá siempre hacía las tortas en casa y, para ella nadie le hacía; en mi pueblo, Charagua, no había mayores opciones; y yo, a pesar de ser niña, era muy gustosa y tenía la inquietud de sacar los sabores más deliciosos, para agradar a mi mamá, porque sentía que ella se lo merecía; era lindo, ella estaba a mi lado ayudándome y guiándome. Así poco a poco mis familiares me encargaban tortas, luego mis amigos, continué en mi época universitaria; hasta que decidí dedicarme a lo que en verdad me gusta, la repostería al 100%, todo el año.