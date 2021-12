Los sabores de Amy, una mujer emprendedora

Escucha esta nota aquí

Llegó la temporada en que desempolva las recetas de postres navideños, hace un nuevo curso para actualizarse y, manos a la masa. De su horno salen panetones, arbolitos de galletas, bombones, tortas y budines. Siguió las capacitaciones de Para Ellas, escuela El Maná, Cre y Saguapac.





Es artesana y repostera, tiene cinco hijos, que la motivan para seguir adelante con los retos de la vida. Su inspiración es su pequeña Anny Rosse, tiene cuatro añitos y “siempre digo esto: a un principio no sabía qué hacer con ella, hoy en día no sabría que hacer sin ella... viéndola, sé que el amor verdadero si existe”, expresa.





¿Qué es lo que más le piden?



El panetón, desde noviembre me preguntan si voy hacer este año. Hago de medio kilo a un precio de Bs 30, en sabores de frutas abrillantadas, chispas de chocolate y pasas al ron.

La demanda de los clientes varía de acuerdo a la temporada, a veces quieren pie de limón, alfajores o torta 3 leches; ahora están buscando los postres tradicionales, como el arroz con leche, budín y leche crema.

¿Cuál fue el primer postre que se aventuró hacer?

Justamente la primera receta que me llamo la atención y la preparé, fue una que vi en Para Ellas, era una torta americana de chocolate, obvio que sin experiencia no me salió nada bien, pero no me rendí. Desde ese momento empecé a guardar todos los periódicos con las recetas, luego una tía que llegó de Sucre me enseñó hacer tortas y pie de queso. Años más tarde seguí un curso de chocolatería y no paré más.





Me dediqué a esto como un hobby, desde octubre del 2013 y como negocio, desde el 2015. Cuatro años más tarde, en 2019 creé Amy Sabores.







¿Qué es lo más nuevo que está haciendo?



Hago de todo honestamente y con mucha dedicación, así que busqué en internet cómo hacer algo más para Navidad y me gustaron las coronas dulces navideñas, para diversificar mi producción y generar más ingresos.





¿Dónde la pueden encontrar para hacer pedidos?



En Facebook: Amy sabores y a mi cel 784-80874.