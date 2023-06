Madres que forjaron un camino de éxitos

Trabaja con esta empresa de origen peruano, desde hace 22 años, tiempo en el que ha logrado cambiar para bien su vida, tanto en lo personal como profesional. Comenta que llevó su hoja de vida a varios lugares en busca de trabajo, pero las puertas se le cerraban, porque se encontraba en estado de gestación. Sin embargo, en Yanbal, no solo le dieron la oportunidad laboral, sino que con el tiempo fue ascendiendo y actualmente, es directora Status Regional Estrella.

Y no se queda quieta, aspira a subir pronto un peldaño más, para convertirse en directora Master. Cuenta con más de 30 mujeres que trabajan con ella y a corto plazo espera tener un centro de capacitación propio. Es orgullosa porque a lo largo de su carrera en la empresa, ha tenido 13 viajes internacionales, cuatro vehículos nuevos y logró una casa propia. También indica que es madre y padre para sus tres hijos.

“Ingresé a esta compañía, porque me enamoré de los productos y compensaciones gananciales, necesitaba un apoyo económico con urgencia. He tenido muchas dificultades, pero las he superado, ha sido un aprendizaje constante. Lo más importante es que le puedo dedicar más tiempo a mis hijos. Ellos son el motor de mi vida y darles calidad de vida es mi prioridad, a pesar de las dificultades es posible empoderarse. Quiero destacar que es un rasgo en las mujeres bolivianas esa actitud de salir adelante, somos mujeres luchonas”, manifiesta Evelyn