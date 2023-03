Mar Ferreira es artista, ‘profe’ de arte, ilustradora y diseñadora

Atelier El Gato, ha reabierto sus puertas y dentro encontramos a Mar, ya no tiene el cabello estilo pixie, ya no usa tacos altísimos, cerró la faceta de modelo, se bajó de las pasarelas con delicadeza, abandono los flashes y los cambió por su nueva pasión. Ha concluido su formación profesional y ha descubierto un nuevo amor, el arte. Algo que siempre estuvo en sus venas y sale a borbotones para inundar el atelier que heredó y del que se adueña con amor y entrega.

Mariana Ferreira Ichaso, es Mar. Nació el 17 de marzo 1993, es diseñadora gráfica de profesión y artista e ilustradora, de ocupación. Hija de Reymi Ferreira y de Gabriela Ichaso, sus hermanos son Ignacio, Vicente, Mauricio, Fabiola, Laura, Luis y Camilo, Daniel. Está casada con Nicolás Iraola.

En sus redes se describe como ilustradora, ‘profe’ de arte, pintora y diseñadora gráfica. ¿Qué es lo que más la llena?

Mi sueño más grande desde niña es vivir de pintar cuadros.

¿Cómo se gestó el atelier El Gato en Santa Cruz?

Nació el 16 de octubre de 2016, como un espacio donde mi madre guardaría sus libros y yo lo cuidaría mientras pintaba en ese lugar, poco a poco fui encariñándome con el espacio y al final se convirtió en un taller de arte, mi mamá me lo cedió, en diciembre de 2016. Por un tiempo cerramos y lo reabrimos en La Paz (2020), dónde la pandemia nos dio la oportunidad para enfocarnos y mejorar nuestros productos y servicios.

Actualmente, nos trasladamos a Santa Cruz y reabrimos, ofrecemos arte en distintas dimensiones (desde artesanías pequeñas como imanes, hasta cuadros y murales a pedido). También, gracias a que pude finalizar mis estudios como diseñadora gráfica, hemos innovado en nuestros servicios y productos con la ilustración digital y productos sublimados.

Por el momento, solo soy yo en el desarrollo de este proyecto, con el apoyo de mi esposo, pero a la hora de producir y ofrecer arte, trabajamos en equipo con mis tías, Ana Ichaso (pintora), Lola Ichaso (bisutería) y mi mamá, Gabriela Ichaso (libros). Nuestros productos son realizados en equipo con otros artesanos. Disfrutamos mucho de organizar ferias artesanales con actividades familiares, dónde nos apoyamos entre artesanos. También hacemos talleres de arte en distintas temporadas, especialmente para los niños.





Como el arte también se ha sumado a la era digital, los artistas plásticos tienen más fácil que nunca dar mayor difusión a sus obras. ¿De qué medios se agarra para dar a conocer su arte?



Pienso que las redes sociales son la clave del éxito para un artista. Cómo artista y vendedora he aprendido que, si uno no muestra lo que hace, no vende. De la misma forma, cómo dice un dicho conocido “un artista que no expone, no es artista”. Así que las redes sociales son un recurso fácil, divertido y accesible para ofrecer lo que hacemos, no solo la obra en sí, sino también el proceso creativo, la producción y hasta nuestros pensamientos. Es vital en estos tiempos.

¿De quién aprende cada día?

Cada día tiene su afán y su enseñanza, y desde que conozco a Dios, todas las personas con las que me toca compartir sean conocidas o no, me enseñan algo nuevo. Ahí está el encanto de este oficio.

¿Qué retos enfrenta para exponer o darse a conocer?

La timidez y muchas veces inseguridad respecto a mi trabajo. Creo que ese es un reto que tenemos muchos artistas, superarnos a nosotros mismos cada día y creer en que todo lo que hacemos con esfuerzo y corazón, es bueno. Un paso muy importante es saber desprendernos del buscar la aprobación de todo el mundo.

¿Qué técnicas utiliza?

Mis técnicas favoritas son pintura acrílica sobre trupán, y el collage con elementos reciclados.

Su temática recurrente en sus pinturas son los gatos ¿de dónde nace ese amor?

Desde los primeros tiempos, las personas pintaban lo que veían. Y creo que hoy en día seguimos igual, solo que con la magia y libertad de expresarlo desde nuestros sentimientos y perspectiva. Yo amo a mis gatos, paso todo el tiempo observándolos porque son hermosos por fuera y por dentro. En cualquier posición que estén, se ven estéticos, su carácter y misterio siempre inspiran algo nuevo. Debo aclarar que ellos no son mi única fuente de inspiración, pero en esta temporada se me da mucho por pintarlos.





¿Cuántos gatos tiene? ¿Tiene otras mascotas?



Tenemos dos gatos, Merlina y Pericles y dos perritas, Bellota y Schickzal.

¿Dónde quedó el modelaje y la maniquí publicitaria?

Creo que el modelaje vale la pena cuando una conoce su identidad, de lo contrario, una es simplemente una maniquí. Hay modelos que cautivan no por su belleza, sino por su estilo y carácter, ellas saben quiénes son y por eso caminan bajo un brillo propio, eso las hace hermosas.