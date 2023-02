Marcela Casal creó la plataforma Pintando Esperanza Bolivia

Pintando Esperanza se creó el 4 de mayo de 2021. El equipo que inició este proyecto social se conoció en la pandemia. Por ello, cuando la gente me pregunta si no me da miedo estar en los hospitales, con mucha tranquilidad les digo que no. Hacíamos entregas de víveres todos los días, a los barrios más alejados de Santa Cruz; ver la necesidad de los vecinos, me hizo perder el miedo a cualquier contagio. Sentía que era injusto que yo pueda pasar una cuarentena cómoda, mientras muchos no tenían para comer al día siguiente.