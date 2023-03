María del Carmen Cayoja: “Sueña, todo es posible en la vida”

Hija de orureños, Juan Cayoja y Daysi Rea, ambos enfermeros, que migraron a Santa Cruz en 1987. María del Carmen es la segunda de cinco hermanos, todos cruceños. Pero, no olvidan las raíces de sus padres, por ello regresan cada año a la tierra del Pagador, para reunirse con su sangre en un gran encuentro, donde hacen competencias de baile entre familias y por grupos. Esto confirma que su gran pasión es bailar, “sí, todos los ritmos y si no sé los pasos, me los invento”, dice.

Desde niña me encantaba ver programas de cultura y la gastronomía es tan rica y diversa en cada país que me enamoré; hace dos años que mi amigo italiano, Stefano, comentó que quería abrir un negocio gastronómico y me sumé a la idea. El restaurante invita a disfrutar de una nueva experiencia gastronómica ‘las bruschettas’, también servimos otras delicias con recetas 100% italianas.

Pasé dos periodos difíciles, no tenía dinero ni para comer y tenía muchas deudas, el primer periodo me hizo ver que no solo hay que ser optimista, sino también realista, el segundo periodo me hizo entender que hay personas que te aman y a pesar de que no confían en tu visión confían en ti como persona y eso me ayudó a no renunciar y a sobrevivir un periodo muy crítico, gracias a mis padres y a los libros soy la persona que soy.