María Fernanda Barrientos: “Me apasiona la moda por su capacidad para contar historias y expresar la individualidad”

Como mujer joven me caracterizo por mi dedicación a alcanzar mis metas, tengo valores y principios muy arraigados y una fe en Dios que me ayudan a enfrentar cualquier desafío con fortaleza. En mi mundo la autenticidad y la empatía son piedras angulares y me esfuerzo por cultivar un equilibrio entre en crecimiento personal y la conexión con aquellos que amo y valoro.

Me apasiona la moda por su capacidad para contar historias y expresar la individualidad. En mi cartera, además del celular, no puede faltar un labial versátil que realce cualquier look, así como un perfume que sea mi sello personal. La moda, para mí, no solo es sobre lo que llevas puesto, sino también sobre cómo te hace sentir y expresar tu identidad única.