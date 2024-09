Mariana Reckeweg: de Chica Para Ellas a actriz de la película ‘La lengua desnuda’

Mariana ha estado entre las Chicas Para Ellas de 2018, siendo una de nuestras más hermosas portadas. Desde entonces sigue su vocación por la música que tanto le apasiona, y así comenta, “soy baterista del grupo musical femenino Mafia latina, donde tocamos reggaetón y cumbia en eventos sociales y también doy clase de batería en la escuela de mi familia ‘Life Music’. Me encanta poder trabajar de lo que me gusta y a la vez poder inspirar a todo aquel que ama la música”. Deja claro que es muy gratificante poder enseñar a tocar batería, especialmente a niñas y adolescentes, “siento que estoy aportando un poquito en la formación de mujeres empoderadas dentro del ámbito de la música, quitando las barreras de estigmas y machismo existentes”.

Todos en su familia son músicos. “Hace más de 20 años que somos parte del Ministerio Musical de la parroquia San Andrés. Crecí escuchándolos y viéndolos tocar en conjunto, sin embargo, yo era la más tímida y no me animaba a aprender a tocar ningún instrumento porque tenía vergüenza. Un día, a modo de pasar el rato, mi papá me enseña el ritmo básico en la batería. A los días (como de costumbre) llega a mi casa el grupo de mi hermano a ensayar. Mi papá me pidió que pueda reemplazarlo solo por el ensayo, y luego él anuncia que estábamos inscritos como banda en un festival intercolegial y que debíamos ensayar semanalmente. Así fue como me introduje a aprender batería”.