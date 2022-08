Mariana Reckeweg es baterista, actriz y modelo, también enseña a tocar instrumentos musicales

Crecí desarrollando mi oído musical. Hasta que un día por casualidad, a mis 14 años, mi padre me enseñó el ritmo básico de la batería. A la semana me llamó para que asista al ensayo de músicos de mi colegio con el pretexto de “salvar el ensayo porque mi hermano baterista no pudo”. Al finalizar mi padre con una sonrisa, anunció que estábamos inscritos en el festival de música intercolegial y teníamos tres meses para prepararnos. Y así, de manera inesperada ya tenía una banda y un deber que cumplir, en el proceso conté con la ayuda de mi hermano, Ángelo y toda mi familia. La batería me conquistó y seguí la tradición de tocar en festivales hasta salir bachiller ganando múltiples premios como mejor baterista y mejor banda en la Upsa y Utepsa.