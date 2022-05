Mariana Soriano dictará un taller sobre el inicio del ciclo menstrual

Escucha esta nota aquí

A través de metodologías lúdicas, por medio de juegos, cantos y pintura, se invita a niñas y pre adolescentes a sentir, a conectar el cuerpo y las emociones, para de esta manera, recibir la menarquía de manera informada y afectiva.

La psicóloga Mariana Soriano impartirá el taller Conociendo mi ciclo, el sábado 21 de mayo, de 9:00 a 12:30, en Artecampo. El costo es de Bs 140, e incluye materiales y un pdf con contenidos y ejercicios. Inscripciones y reservas llamando al 771-21234 y al 355-9133.

La pubertad comienza entre los 8 y 12 años; en esta fase los preadolescentes llegan a ser más conscientes de su cuerpo. Pese a esto, muchos niños y niñas no están adecuadamente preparados para los cambios que afrontan. En Bolivia, aproximadamente un tercio de las niñas no fueron informadas antes de su primera menstruación, convirtiéndose en una experiencia traumática para ellas. Por otro lado, existen muchos mitos relacionados con la menstruación, la mayoría dañinos para la autoestima y la salud, según el documento Manejo de higiene menstrual y educación para la pubertad, de Save the Children International en Bolivia.





Por ello, si tenés una niña en casa, entre estas edades, se hace necesario abordar todas las temáticas que el área de la sexualidad contiene a través de dinámicas como lo son los talleres, para que aprendan a vivir la propia sexualidad, tomando decisiones en forma responsable. Aprendan a respetar el cuerpo y las opciones personales del otro u otra; y a decir no a las presiones del enamorado o amigo del grupo.



A través de eventos de este tipo es que podemos comprender que la salud sexual y reproductiva, es un aspecto fundamental sobre la salud y el bienestar de las personas.

La especialista

Mariana Soriano Ortiz es psicóloga y educadora sexual y menstrual. Cuenta con más de siete años de experiencia de gestión y coordinación de proyectos en acceso a salud y, educación en temas de sexualidad, promoción y ejercicio de derechos.

Profesionalmente, ha tenido la oportunidad de trabajar en equipos multidisciplinarios, desarrollando actividades de formación, desarrollo de materiales pedagógicos, metodologías educativas e investigación.





Ella conoce que los niños y niñas quieren un estilo más interactivo de aprendizaje, vinculando lo que ya saben con lo nuevo para aprender. Quieren información relevante y realista que esté vinculada a sus propias vidas.



Soriano es tallerista en procesos de educación sexual y menstrual desde la gestión 2019. Cuenta con herramientas de teatro, danza y metodologías lúdicas para el desarrollo de talleres centrados en las infancias y juventudes.