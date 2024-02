Maricielo Gamarra, Reina Hispanoamericana

Los concursos de belleza siempre han estado presentes en mi vida desde los 12 años, edad en el que participé en mi primer desfile quedando como Miss Simpatía. Luego, cuando estaba en la Universidad, mis compañeros de trabajo (era la conductora de un programa de TV) me comentaron de por qué no postulaba a Miss Perú si tenía todas las cualidades y así fue. Me dije: “Terminas la universidad y postulas”. Pues, quedé 1ra. finalista, lo que me permitió ir a Miss Grand International en Tailandia y quedar en el Top.