Mariela les da una segunda oportunidad a los juguetes usados

Siempre se sintió inclinada a reutilizar las cosas, su madre tiene un negocio de cotillón, y tiempo atrás hacía sombreros y otros adornos, la pequeña Mariela guardaba los retazos para después pintarlos y crear cosas a partir de lo que a doña Mery Calisaya no le servía.

Pero el impulso final se dio hace unos cuatro años atrás, cuando ingresó a un grupo de coleccionistas de muñecas, entonces retomó la conexión con los juguetes.

Pero no terminó ahí, cuando aún estaba en pañales en el tema del feminismo, “me pesaba la relación con la muñeca rosa y plástica, más aún porque mi hija quería jugar con ella y yo no quería que solo la vea como una muñeca “bonita”, así que empecé a unir esa idea de reutilizar y personalizar a las muñecas como personajes de mujeres que han marcado la historia”.

Así nació esa nueva pasión en esta joven cruceña, hija de una orureña y un cochabambino. Toda su niñez creció junto a su madre y en la adolescencia pasó a vivir bajo el ala paternal, don Fernando García se hizo cargo de su segunda hija, porque son seis hermanos.





¿De pequeña, cuáles eran sus juguetes favoritos?



Me encantaba armar cosas, una vez armé un muñeco con tapas de sodas e hilos, o hacía comida con yerbas o plantas que encontraba en mi casa… pero definitivamente eran las Barbies mis grandes amores, aunque solo tuve una original, las demás eran las chinitas, ¡pero las amaba!

¿Por qué reciclar un juguete?

En realidad, pienso firmemente que no solo le hacemos bien al planeta, sino también a nuestro hogar y economía. ¿Han visto la calidad de los juguetes de hoy en día? Incluso las líneas “baratas” de Barbie son demasiados simples y con una calidad que no se compara a las de antes.

He comparado los juguetes que le he comprado a medio uso a mi hijita, que hoy tiene ocho añitos, con los que le han regalado en sus cumpleaños, que valen muchísimo más caro pero que son más empaque y caja que el juguete en sí, y no duran ni tres meses, son desechables. En cambio, los juguetes de 2da mano, aún perviven, ella sigue teniendo su primer muñeca-peluche que le compré cuando tenía seis meses.

¿Desde cuándo desarrolla esta actividad de restaurar juguetes?

Desde el 2019, mis amigos fueron los primeros en encargarme muñecas personalizadas que se parezcan a ellas.

¿Dónde aprendió este oficio?

Todo mediante Internet, viendo tutoriales, charlando con mis amigas del grupo de Club Oficial de Muñecas Bolivia, me ayudó mucho Marisol Calizaya, la creadora de ese grupo.

¿Cuántas Barbie tiene?

Nunca las conté, pero estoy segura que tengo más de 30, no solo Barbies, tengo muñecas de otras líneas, mis favoritas son las muñecas de películas donde las mujeres son protagonistas, por ejemplo, Los Juegos del Hambre, Alicia en el país de las maravillas, Encantada.

No soy de tener muchísimas, claro que tengo tal vez más de 70 para el tema de la personalización, así que, si alguien me hace un pedido, ya tengo material con qué trabajar. Muñecas, ropa, accesorios, zapatos, todo.

¿Además de muñecas, tiene otras colecciones?

Si, junto a mi esposo, que falleció hace ocho meses, coleccionábamos pistolas NERF y figuras del juego de X-box Spyro y con mi hija coleccionamos figuras de los pitufos, todos siempre de 2da mano.

Como esto es una ocupación artesanal, trabaja con las manos, ¿hay algún oficio doméstico que también le agrade?

Si pudiera elegir entre hacer o no, elegiría no hacer ningún oficio doméstico, pero entre los que tengo que hacer porque no queda de otra, me gusta cocinar, cocinar para las personas que amo.

¿Cuál es su ocupación actual?

Ahora co-administro la vidriería de mi papá.

¿Dónde pueden ubicarla para hacerle pedidos?

En mis redes Facebook, Intagram y Twitter: 2daOportunidadJuguetes

¿Las personalizaciones son muy requeridas?



Mis amigas me piden y yo hago realidad sus deseos. Estas son algunas de las personalizaciones de las muñecas, que realizo.