Marília Zimmermann: "Es muy importante ser reconocida por mi trabajo y ayudar con él a que las personas puedan tener los mejores ambientes para vivir"

Antes era mucho más fácil y te hablo puntualmente de mi cuenta en Instagram, que es la red en la que yo más actúo. Desde 2014 hasta hoy tengo 330 mil seguidores. Son muchos años de trabajo y en todo ese tiempo he captado clientes al compartir contenido; cuando alguien pensaba en un proyecto y yo les inspiraba confianza, me llamaban y yo estaba lista para atenderlos. Tengo el público que siempre quise. Esa es la magia de Internet: atrae los clientes que idealizas, que necesitas.

Sí, seguro que sí. Debo estar convencida de sus valores y visión, de los buenos que son sus productos y servicios. De hecho, trabajo con marcas que han estado presentes en mis proyectos; de las que conozco su calidad y hasta las he recomendado a mis clientes. Hacer lo contrario me llevaría a perder la credibilidad ganada.

(Risas) En 2019, cuando una gran marca de revestimientos me llamó para promocionar una colección de porcelanatos. Era una joven arquitecta, no era la hija de alguien, no pertenecía a una familia de arquitectos y lo único que tenía era mi Instagram. La red social me había proporcionado ese contacto directo y fue un giro de llave que me hizo ser conocida.