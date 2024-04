Marinela Áñez: “El ejercicio no debería ser una moda, que solo jóvenes lo hagan, debe ser un estilo de vida para todos”

Vestuario: The Makeclot Collection

Arreglo personal: Zafira Spa & Hair

Marinela Áñez Jordán nació en Santa Cruz de la Sierra, tiene 27 años y es soltera. Una profesional en Odontología con Máster en Implantología Oral y Rehabilitación sobre Implantes, que atiende en la Caja Petrolera de Salud y en su consultorio de la Clínica Integral Norte.

Además de su trabajo en la medicina, también comenta sobre su interés en las operaciones de marketing junto a la empresa SS Ventures: “Tenemos una plataforma de contratación global, donde se emplea los recursos de la inteligencia artificial para facilitar la búsqueda de talentos en cualquier parte del mundo, sin duda, es algo fascinante, pues ya contamos con subsidiarias en varios países de Latinoamérica y una oficina central en Estados Unidos”.

Marinela Áñez /Foto: Reynaldo Soliz

Marinela y su mundo fitness

En cuanto a su vida como modelo fitness, explica que practica diariamente sus rutinas de ejercicios en el gimnasio Hybrid by Calis - tenia, y ahora se presenta como una atleta que siempre está buscando obtener más resistencia, flexibilidad y coordinación en su musculatura.

¿Qué te mueve a hacer deporte?

La verdad es que desde niña fui deportista, siempre estuve en el equipo de voleibol y futbol en el colegio. Aunque he probado varias modalidades, como la natación, ráquetbol, boxeo, calistenia, descubrí que me apasionaba el kickboxing. Lo he practicado durante años, y hoy solo por hobby

Lo que siempre me motiva a hacer deportes, como el fitness es por la hiperactividad, competitividad, agilidad con la cual me caracterizo, no puedo estar quieta y siempre que me propongo a algo de alguna u otra manera termino lográndolo.

¿Tienes una vida muy limitante?

Actualmente estoy enfocada en cambiar e implementar ciertos hábitos en mi vida, como por ejemplo la disciplina en los horarios.

Me he propuesto a levantarme todos los días a las 4:50 am para ir a entrenar 5:30 am, antes del trabajo, y hacer un doble turno de ejercicios en la tarde a las 17:30. En cuanto a la alimentación trato de estar en un déficit calórico todo el tiempo, si no tengo algún evento o acontecimiento especial sigo un régimen, pero si acontece algo no me privo, no me gusta sufrir cuando salgo.

¿Qué hay de bueno y malo en el fitness?

Algo de malo no creo que haya en lo absoluto, el ejercicio te da años de vida, es una terapia, te ayuda mu - cho en todo aspecto, físico y emocional, y es vital a todas las edades. ¡Para todos! El ejercicio no debería ser una moda, algo que solo algunos jóvenes lo hagan, si - no debe ser un estilo de vida para todos, desde que uno nace hasta que uno muere. Y con ejercicios no me refiero ir a un gimnasio específicamente, con simplemente salir a caminar, moverse haciendo quehaceres en la casa, etc., todo sirve.

Marinela Áñez/Foto: Reynaldo Soliz

¿Cuánto nos falta para ser más saludables?

Cada día vemos más casos de enfermedades en el mundo, y el sedentarismo se considera uno de los principales factores de riesgo de mortalidad.

La obesidad, la diabetes, son muy comunes hoy en día, pero, creo yo que estamos más preocupados con la salud. La comunidad fitness en nuestra ciudad está creciendo y eso está bueno, porque hay gente que de al - guna forma está cambiando su vida para bien.

Sin embargo, hay personas que se desaniman muy rápido porque no ven resultados, o caen en un bajón, pero es necesario que entiendan que es completamente normal, ya que en el crecimiento personal siempre hay subidas y bajadas y es parte de. Cuando hablamos de alcanzar la mejor versión de una misma, nos referimos a los niveles mental, espiritual y físico.

Si no trabajamos en esto integralmente (mente, espíritu y físico) jamás vamos a lograr algo, es necesario alimentar esos tres estados para vivir con buena salud.

¿Qué más te gustaría compartir?

Podría decir que hacer de - portes me ha ayudado bastante. Puedo trabajar mi mente, me motiva con los libros, podcasts, es cuando uno fortalece el espíritu y está renovando automáticamente el cuerpo, todo se fortalece.

Hay que tomar cuenta que necesitamos trabajar todos los días, no una sola vez o de vez en cuando. Alguien escribió que aquellas personas que practican el fitness son menos propensas a sufrir estrés, fatiga e insomnio, y así pueden hasta prevenir las enfermedades del corazón, diabetes y ateroesclerosis.

Instagram: marinelaanez