“Me emociona saber que ayudé a las personas a mirarse al espejo y a enamorarse de ellas mismas”

Escucha esta nota aquí

Los cuidados para la piel que aprendió de sus visitas al dermatólogo en su niñez, motivaron a Caroline Rinaldi Netto a estudiar Dermatología y trabajar con Estética en su natal Brasil, en la universidad “Nove de Julho”.

En 2013 conoció a Martin Baldivieso Albuquerque, con quien se casó en 2015 en la ciudad de Campo Grande. Tiene dos pequeños: Valentín de cuatro años y Oliver de ocho meses. Desde 2016 radica en Santa Cruz de la Sierra, donde se ha convertido en una de las mejores especialistas de su sector.

¿Qué la motivo a estudiar la carrera dermatología y estética?

Siempre tuve varios problemas de piel, por este motivo iba mucho al dermatólogo cuando niña, desde ahí aprendí a cuidar mi piel, lo hacía con mucha dedicación y amor, porque me di cuenta que ese era un momento de dedicarme a mí, era un acto de auto-amor, me sentía bien, me sentía más bonita, amada, cuidada. Este amor se transformó en ganas de querer ayudar de manera profesional a otras personas que buscan cui - darse, que quieren verse y sentirse bien con ellas mismas.

¿Cuál fue el mayor reto en su carrera profesional?

Empezar de cero mi carrera y mi vida personal en un país nuevo, con un idioma que no hablaba, una nueva cultura, sin mi familia, mi esposo trabajando en África los primeros dos años, sin conocer a casi nadie, fue sin duda un gran reto que marcó mi vida. Pensé muchas veces que no lo lograría, pero una vez más Dios me dio fortaleza para no desistir.

¿Cuál es la mayor satisfacción de su trabajo?

Saber que ayudé a las personas a mirarse al espejo y amarse más, a enamorarse de ellas mismas. Que ayude a mejorar su autoestima, a sentirse más segura y creer en su potencial, porque somos quien creemos que somos. Tengo varios casos de pacientes que no salían de casa, no reían, ni si quiera se sacaban fotos y hoy son enamoradas de ellas mismas.

¿Qué es ser madre?

¡El mayor desafío de mi vida, sin duda! Es una responsabilidad que siento con la humanidad, en educar personas que van a sumar para hacer de este mundo un lugar mejor. Es querer ser la mejor madre.

Es culparme que trabajo mucho, pero al mismo tiempo mostrar cómo es hermoso trabajar con lo que amamos. Es un cansancio gigante, pero un amor infinito. Es entregarse totalmente a alguien, es transformar - se completamente en otra persona - madre, es hacer lo imposible, es algo inexplicable.





¿Cómo logra equilibrar su vida laboral con la personal?



Este es sin duda mi mayor desafío. Quiero siempre dar lo mejor de mí en todo, ser la mejor madre para mis hijos y una excelente profesional. Obviamente mis hijos son y siempre serán mi prioridad. Cuando estoy con ellos trato de darles calidad de tiempo, sin celular, sin trabajar, sin tratar de otros asuntos, dedicarme 100% a ellos.

En casa mi esposo y yo trabajamos bastante, así que tenemos que coordinar para estar presentes, cuando trabajo hasta tarde de la noche, mi esposo llega temprano y viceversa. Lo que trato de enseñar desde chicos a mis hijos es que el trabajo dignifica al ser humano y que deben trabajar en lo que aman y luchar por sus sueños, ¡así como mamá sale todos los días a luchar por los de ella porque eso la hace feliz!

¿Cómo impactó la pandemia en su vida?

Gracias a Dios en lo profesional no afectó mucho. Fueron pocos meses congelados al inicio de la pandemia, después todo se normalizó. Cómo madre la pandemia me regaló algo muy preciado, tiempo. Tiempo para reflexionar sobre mi vida, para disfrutar a mi familia, estar 24 horas besando y abrazando a mi hijo (que hasta hace ocho meses era hijo único). En este sentido la pandemia nos enseñó algo positivo.