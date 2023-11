Mery Castro de Guzmán: Voluntaria y conferencista internacional

El 2021 el Señor me puso a prueba con una grave enfermedad, me internaron y me intervinieron en uno de los hospitales donde yo hacía mi servicio voluntario. Fui paciente de cáncer de mama. Gracias a Dios, mi familia, los médicos y las oraciones del ejército de amigos que hice durante mi voluntariado y que iluminaron mi caminar y yo sus caminos, soy una guerrera sobreviviente.

Eso no me frenó, entre quimioterapia y quimioterapia me invitaron a hacer mis presentaciones a Dubái, Taipéi, Taiwán, Brasil, África, Kenia y Nairobi. Sacaba fuerzas de donde no había, para mostrarme valiente, y pude representar a Bolivia dignamente.