Michelle Vilar lleva siete años en el mercado, con más de 230 bodas realizadas

“Esto me llevó a capacitarme y llevar a otro nivel mi empresa con un equipo altamente calificado. Son siete años en el mercado, con más de 230 bodas, muy agradecida con las parejas que confiaron ese momento tan importante en mis manos, esto me inspira a pensar en grande, innovando para realizar más bodas mágicas y soñadas.”

Su misión es brindar una experiencia única a los novios, algo que tiene que ver no solo en coordinar los preparativos, hay que gestionar los imprevistos, se encarga de la recepción, define la decoración, elige los proveedores, el catering, el fotógrafo, el diseño de las invitaciones, entre otras tareas.

Ser una wedding planner es hermoso, y así Michelle define los detalles infaltables de una boda ideal: “Claramente una buena música y atención a los invitados. Somos parte de los sueños de una vida en pareja y no hay nada más valioso que el agradecimiento de la familia y los propios novios. Si bien hoy en día mi empresa es reconocida en el medio por brindar un servicio impecable, lograrlo no ha sido fácil, el apoyo incondicional de mi esposo Jorge Luis, ha sido fundamental para cumplir este sueño.”

Aun sabiendo que no soy perfecta, y que probablemente no llegue a serlo nunca. Aun sabiendo que no todo es color de rosa, que hay situaciones que cuestan afrontar, heridas que tardan en sanar y lágrimas que son difíciles de parar. Aun con rachas en las que la sonrisa se esconde, y el abrazo es necesario. Pase lo que pase. Como sea y donde sea, pero de la mano”.