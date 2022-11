Mujer lucí bien y motivate, para subir tu autoestima

La Asociación de Empresas de Venta Directa en Bolivia (Asoem), apoya a mujeres en tratamiento oncológico a sentirse motivadas. Como parte de sus actividades de responsabilidad social impartió el taller denominado: Luzco bien, me siento motivada, con una frecuencia trimestral, y este mes rosa del año no podía ser de otra manera, porque la organización cumple su décimo aniversario motivando a más de 1.200 mujeres gratuitamente, desde sus inicios, con el apoyo de sus empresas asociadas que patrocinan la iniciativa.

Luzco bien, me siento motivada, es un programa de apoyo, ameno y práctico que busca brindar a mujeres que padecen cáncer y están siendo sometidas a tratamientos de quimioterapia y radiación , las herramientas necesarias para mejorar su imagen personal, mediante la utilización de productos cosméticos.

No es un programa médico

El programa no interfiere con el tratamiento médico de las beneficiarias, no insta a alcanzar ninguna meta médica ni psicológica, ni reemplaza, en forma alguna, el consejo médico profesional. Y es gratuito Cada beneficiaria tiene el derecho a una demostración de parte de las maquilladoras, estilistas y voluntarias de apoyo, las mismas no hacen promoción de su profesión y participan sin retribución monetaria alguna. Asimismo, es neutral respecto a los productos de belleza, porque ninguna de las empresas que participan, recomienda ni promueve las marcas, productos o empresas.