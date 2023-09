Nicole Pardo Saavedra, nació el día de Santa Cruz

“Vengo de una familia de artistas, mi mamá tiene una escuela de doblaje y mi papá, es productor de eventos. Yo siempre luché por mis sueños que era dedicarme al arte, ellos me apoyaron en mis estudios profesionales y artísticos para que me forme. Aún recuerdo mi primera clase de balé, mi padre dijo: “no, no tiene las condiciones físicas ni talento para dedicarse al arte”. Pero mi mamá contestó: “ella va a ser todo lo que quiera ser porque es disciplinada y constante, pero, sobre todo, nunca se rinde”. Dicho y hecho, aquí estoy, y sigo luchando por mi futuro”.