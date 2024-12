Nicole Wille Arzabe, chef: "El amor es comestible y yo lo cocino"

Soy oriunda de esta tierra bella. Camba como la yuca, con un toque de chucrut alemán y azafrán español. Soy madre de familia, y mi esposo Alcides Parejas fue creado para ser mi compañero perfecto. Él sabe de ollas, lo heredó de su abuela. Alcides me acompaña día a día, a dejar pedidos, a montar bufés, hace de ‘Maitre’ cuando tengo el restaurante en CasaCor, se inscribe en los cursos de actualización que realizo en el exterior. Nuestros hijos Alcides Emmanuel, Alexia y Oliver saben que nuestro punto de encuentro familiar es en torno a la cocina y lo sabrá también Leandro.

Los niños tienen sus ‘tocos’ para subir a batir, hornear, me ven entrar a la cocina y corren detrás de mí. Yo lo hago sin ningún cuento de por medio, no como lo hacía mi mamá cuando a mí hermana Lauren y a mí nos embelesaba de niñas contándonos que tenía polvos mágicos de las hadas para cocinar. Resulta que al crecer supimos que se trataba de Maruchan (fideos instantáneos y un sobre saborizado).

Me considero una mujer bendecida en todas las áreas de su vida, y muy agradecida con Dios. Soy bullanguera, perspicaz, intuitiva. Doy risotadas y hablo apasionadamente. Lo espontáneo de mí, convive genéticamente con la forma estructurada germánica de ser, que en mi profesión me ayuda. Toda esa disciplina es vital a la hora de atender a cientos de comensales, a ser extremadamente organizada y metódica o al poner límites en la crianza. Mi aventura culinaria empezó el año 2007, ya como chef profesional y emprendedora desde 2011, regresando a Santa Cruz.

Hemos tenido varias anécdotas, sobre todo cuando me escriben con curiosidad para saber exactamente donde se compra cada cosa para que (la receta) le pueda salir a la perfección. Varios hombres también me han escrito para que pueda pasarle clases de cocina, y siempre demuestran mucho interés en aprender a cocinar rico.

Mi menú este año es pavo y costillar de cerdo, que van acompañados de toques mediterráneos. Mis buñuelos tienen un sabor familiar, es un legado de mis abuelos. Este año me tocó vivirlo embarazada de mi cuarto hijo, Leandro, y con el deseo de panetón, nunca fui fan, pero ahora tiene un espacio en mi barriga y cocina. Esta temporada hemos aprendido mucho sobre cómo hacer un panetón espectacular. Nunca me alejo de las cenas previas a la Navidad, en donde servimos pastas o algo más complejo con carnes y pescados.

El talento que Dios me dio me permite crear platos que conjuguen el sabor de la reminiscencia y lo inesperado, que alegren a los comensales. Pondría decir que en mi menú se sirve alegría a la carta, que mi cocina es el laboratorio de la felicidad propia y ajena. Ya pensando en 2025, estamos al inicio de un nuevo proyecto gastronómico que se llama Festiva Eventos by Nicole Wille Arzabe, donde se podrá realizar todo tipo de reuniones sociales al aire libre. ¡Y será muy pronto!