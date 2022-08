No hay tierra de por medio

Cora Rivero se casó con Anthony Boy Jackson en Estados Unidos, sus hijas son Jennifer Lynn Jackson Bartusick y Jacqueline Luisa Jackson Pena y sus nietos: Jackson y Jake Bartusick, Lucas, Diego y Lily Pena. Ella asegura que su esposo la consiente y fomenta sus actividades, “me da la libertad de participar, ya sea políticamente o con mi filantropía y eso me da esa confianza y seguridad. Creo que, en la vida, una parte es la suerte y la otra parte, cada uno construye su destino con actitud y perseverancia. Dios me dio la oportunidad de formar un hogar con un hombre muy especial, que me ha permitido que me realice como mujer, esposa, madre, abuela, filántropa y voluntaria.