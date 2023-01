Noemí Ríos tiene su negocio consolidado

“No soy jardinera con título, hice mis prácticas guiadas en el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, en el área de Educación Ambiental y me quedaron muchas ideas sobre la naturaleza, los bosques, los animales, lo importante que son para nuestro ecosistema y mientras más conocía, más me interesaba. Cuando se hace algo, por más sencillo que sea, hay que dar lo mejor de uno, hacerlo con pasión y eso es lo que hago cada día como jardinera empírica”. Trabaja sola, pero siempre con ayuda de personas que ha ido formando con el tiempo. Desde hace varios años ya no produce ningún plantín, sólo los comercializa y brinda asesoramiento y guía para cada necesidad de sus clientes.