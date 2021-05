Pastas, herencia de la nona

Escucha esta nota aquí

Ñoquis con mantequilla morena y salvia





Ingredientes: 1 kg de papas sin pelar, 1 pizca de sal y pimienta blanca, ½ ralladura de nuez moscada, 4 cucharadas de harina de trigo, más extra para espolvorear, 200 g de mantequilla sin sal, 1 manojo de salvia fresca, 2 cucharadas de jugo de limón, queso parmesano rallado para servir.





Preparación: Precalentar el horno a 180 C. Llevar al horno las papas enteras durante 1 hora hasta que estén tiernas. Retirar del horno, dejar enfriar 20 minutos, quitar las cáscaras de las papas y hacerlas puré. Sazonar con sal, pimienta, nuez moscada y adicionar la harina mezclando para formar una masa. Si es demasiado pegajoso, adicionar un poco más de harina, no mucha para evitar que la masa sea pesada. Espolvorear una bandeja con harina y cortar la masa en 6 pedazos, enrollar cada uno en un tronco de aproximadamente 1cm de espesor y cortar trozos de 1 cm con un cuchillo ligeramente enharinado, cuidando de que los ñoquis no se toquen entre sí. Moverlos suavemente, 1 a la vez, con un tenedor ligeramente enharinado o con un poco de mantequilla (los bordes ayudarán a que la salsa se adhiera a los ñoquis). Llevar a ebullición una cacerola grande de agua con sal y poner poco a poco los ñoquis. Cuando salgan a la superficie, cuente lentamente hasta 10 y los saca a escurrir. Transferir los ñoquis a una bandeja, con un poco de agua de cocción para evitar que se peguen. En una sartén, cocinar la mantequilla hasta quedar dorada, agregar la salvia, el jugo de limón y una pizca de sal. Pasar los ñoquis a la sartén y saltear un poco. Servir al momento con queso parmesano rallado.





Fusilli con berenjena





Ingredientes: 2 berenjenas picadas en trozos, 1 cucharada de sal, ½ taza de aceite de oliva (para freír la berenjena), 1/4 taza de aceite de oliva, 4 dientes de ajo en rodajas finas, 400 g de tomate recién picado, 1 cucharada de albahaca recién picada, 1/4 taza de queso ricota, 250 g de pasta cocida (fusilli, penne, espagueti)





Preparación: Poner la berenjena en un colador, espolvorear la sal y dejar por 1 hora para drenar el exceso de líquido. Enjuagar y secar la berenjena. Reservar Calentar ½ taza de aceite de oliva a fuego medio, freír la berenjena hasta dorar un poco. Escurrir sobre papel toalla. Poner ¼ de taza de aceite de oliva a la misma sartén y sofreír un poco el ajo. Agregar los tomates y salpimentar al gusto. Cocinar la mezcla de tomate durante 10-15 minutos, revolviendo continuamente. Finalmente agregar la berenjena cocida a los tomates, revolver y cocinar por 2 minutos. Mezclar la pasta a través de la salsa de tomates y berenjenas. Decorar con albahaca y cubrir con queso ricota bien desmenuzado.

Pasta césar





Ingredientes: ½ taza de queso parmesano rallado, 1 taza de aderezo César para ensalada, ¾ taza de leche, 2 pechugas de pollo deshuesadas, sin piel, cortadas a la mitad, 3 cucharaditas de condimento de pimienta de limón, 2 cucharadas de aceite de oliva, 4 dientes de ajo picados, 1 ½ tazas de caldo de pollo, 1/2 kilo pasta de cabello de ángel o espagueti, 1 cucharada de alcaparras, 2 cucharadas de jugo de limón, pimienta negra recién molida, 1 puñado de perejil picado fino





Preparación: Sazonar la pechuga con condimento de pimienta de limón, pasarla a una bolsa plástica ziploc y agregar ¾ de taza de aderezo César (guardar el restante para la salsa de pasta). Refrigerar 30 minutos. Batir el restante del aderezo con ¾ taza de leche y reservar. No se preocupe si no es completamente uniforme en consistencia. Calentar el aceite a fuego medio-alto, agregar el pollo marinado y dejar dorar de ambos lados 4-5 minutos. Sacar el pollo, enfriar 5 minutos y luego córtalo en tiras. Asegurarte de que esté cocido. Reducir el fuego y saltear el ajo picado un minuto. Adicionar el caldo de pollo, la leche / aderezo César y las alcaparras. Poner la pasta cocida ‘al dente’ y escurrida, revolviendo suavemente por 4-5 minutos. Disminuir el calor a bajo, espolvorear el parmesano, agregar las tiras de pollo junto con el jugo de limón y las alcaparras. Decorar con perejil, pimienta negra y servir.

