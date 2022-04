Paula Ibáñez y Carolina Bessolo, no solo nos hacen reír, son una lección de vida

Escucha esta nota aquí

“Si has construido un castillo en el aire, no has perdido el tiempo, es allí donde debería estar. Ahora debes construir los cimientos debajo de él”. Este pensamiento de Bernard Shaw es una verdadera sentencia a quienes construyen castillos en el aire y se quedan solo en sueños y frustraciones. Para que ello no ocurra, simplemente hay que trabajar, luchar, insistir y no dejarse vencer. Con esta introducción del director Adolfo Mier Rivas, destacamos a dos mujeres fuertes, emprendedoras en el teatro y la música.

Artistas desde la infancia

Estas dos ‘niñas traviesas’ nos dan una lección objetiva cuando las vemos en el Show de Mier que tiene en cartelera “CunumiVerso”, su nuevo espectáculo. No solamente soñaron ser actrices para ser empapadas con las luces de un escenario. Despertaron su duende desde muy pequeñas. Paula Ibáñez a los 10 años y Carolina Bessolo a los 14, empezaron a conocer las sensaciones de ser iluminadas por la magia del teatro.

Talentosas y creativas

Empezaron a construir castillos de arena y luego de más de 20 años, siguen haciéndolo. En épocas de que ser una profesional en las artes escénicas era una locura, ellas creyeron en el teatro. Con su creatividad y talento dignificaron el rol de la mujer en este arte y lo llevan como un estandarte para decirle a la gente que el teatro no está muerto.

Sobrevivieron a dos años de privaciones por la pandemia, pero nunca claudicaron en seguir manifestándose en las tablas del Show de Mier, que cada fin de semana, el año redondo enciende sus candilejas para darle a Santa Cruz la opción de reír y divertirse en el divino pasatiempo que representa el teatro.

Empezaron actuando en diferentes papeles, creando personajes. Luego cantaron y bailaron. Ahora nos sorprenden haciendo música en una forma muy original y, como si fuera poco, escriben libretos, son acróbatas circenses trepadas en unos grandes aros, para mostrarnos que garabatean con mucha maestría y coraje sobre un escenario de luces.

Multifacéticas

Son mujeres que suben a los escenarios para brindar al público sus mejores creaciones. También son madres de familia, profesionales egresadas de universidad y unas ‘costureras’ de su tiempo, porque hilvanan tanta habilidad para hacer mil y una cosas y no fallar en nada. Emplean una ingeniería que conjugan entre sus profesiones matrices y sus actividades artísticas con las empresariales y domésticas, para seguir construyendo los cimientos en los cuales, cada día sus sueños se hagan realidad. Son una lección de vida.

Perfiles:







Carolina Bessolo Jáuregui. 36 años, uruguaya de nacimiento y boliviana por padres, es actriz, directora y productora de teatro infantil, cantante, bailarina y locutora de radio. Forma parte del Staff Oficial de la 1ra Escuela de Doblaje en Bolivia. Realizó el montaje y la musicalización de la obra virtual ‘Flora y Fauna’ con el personaje Flora, para La Hora del Planeta, WWF Bolivia. Autora del cuento ‘Amigos del Agua’ para WWF, que será lanzado en podcast y luego presentando al público infantil. “Trabajo de lunes a viernes para el fin de semana hacer teatro, es mi gran pasión”.









Paula Ibáñez Justiniano. Tiene 31 años, es mamá de dos niñas. Formada en Comunicación estratégica y corporativa, también es conductora de programas en la Red Bolivisión. Comparte que está comenzando a aprender sobre el ‘Stand up’, género de comedia, porque es importante ir creciendo, no quedarse con una idea, actualizarse, renovarse. También pasa clases de lira que es acrobacia aérea circense, para complementar todo el lado artístico. “El teatro es mi terapia, es crear un mundo que quizás nunca haya podido tener. El teatro es vida”.