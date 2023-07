¿Podemos las mujeres ser amigas de otras mujeres?

Las diferentes corrientes psicológicas corroboran que las personas como ven a los otros, es una clara declaración de los sentimientos y pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos y proyectamos a los demás. Por lo tanto, afirma Parrado, si como mujer mi mirada consciente o inconsciente sobre mí, es que me reconozco como una joya de alto valor, con muchas cualidades, valores, talentos y virtudes, con los que me formaron en mi núcleo familiar, hoy me amo, me valoro, me respeto, con un amor saludable, constructivo, expansivo, desde mi abundancia, me expresaré, celebraré y compartiré con las mujeres que cruzan por mi vida. Si por el contrario mi mirada es negativa, pesimista, de no aceptación, invalidación, crítica, por una educación con cualquier tipo de violencia, el mismo trato daré a las mujeres con mi mirada negativa.