¿Qué debe tener un ajuar de novia?

Ya no hace falta ser reina ni princesa para lucir una preciosa corona en la cabeza. De hecho, las novias más románticas apuestan por las tiaras en su gran día. ¡No pierdas la cabeza! Más bien empieza a vestirte desde ahí, con ese accesorio de novia que además de hermoso y auténtico, deberá armonizar con tu estilo.

Si aún no sabes cómo decorar tu cabeza, estos consejos de la experta Mariana Egüez, te ayudarán a elegir la mejor opción, buscando que tu personalidad y estilo sean los protagonistas.

​“Los encargos siempre dejan algo en mi corazón, más aún los pedidos de mi familia. Mi tía Stephanie Julio, eligió una tiara llena de cristales, flexible para atrás y lo que me encantó, es que me pidió que los tiros de las mangas de su vestido sean como tiaras, con el mismo bordado de su tocado”, cuenta la diseñadora de tocados que afirma que no sigue a ningún diseñador o tendencias nupciales, porque prefiere ser auténtica y brillar orgullosa de realizar estos tocados en Bolivia.