“Queremos transformar la vida de personas de escasos recursos”

Perdí a una de mis pequeñas y eso me motivó a ayudar a mujeres. Mi hija tenía una capacidad diferente y sé de los cuidados que precisan estos niños. Elegí enfocarme en el Plan Tres Mil porque sé las necesidades que tienen en esa zona. Siempre estuve en contacto con sus habitantes y muchas mamás me solicitaban ayuda.

Mi familia es todo lo que está bien en mi vida, son quienes me recuerdan todo lo que a nosotros nos ha costado construir, la gente piensa que nacer con mejores posibilidades te libera de situaciones difíciles y no es así, el sufrimiento o la tristeza no distingue de clases sociales, solo llega y el amor de quienes tenemos cerca es lo que nos salva.