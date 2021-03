Rebeca del Carmen Vargas: ¡Hagamos un cambio juntos!

Escucha esta nota aquí

No hay peor gestión que la que no se intenta. El NO para mí es un rotundo SI. Son sus dos grandes lemas de Rebeca del Carmen Vargas Añez, comunicadora social y candidata a concejal por la agrupación política Seguridad, orden y libertad, SOL.

¿Por qué entré a la política?

Pienso que las personas tenemos dones que entregar para mejorar una sociedad. Todos somos como héroes en el contexto en que vivimos y muchas veces ese héroe que tenemos dentro lo dejamos dormido y jamás nos atrevemos activarlo.

¿Sabes por qué?

Por el que dirán ante la sociedad que apunta a la política como sinónimo de robo, de deshonestidad. No es así, el que daña la palabra política es quien entra a la vida pública sin valores, por lo tanto, nos pasamos la vida dándoles gusto a todos y, al final, nos postergamos y postergamos las obras productivas que podemos hacer.

Lucha por los desfavorecidos

Hace 6 años conoce la triste realidad de una zona ‘abandonada’ en nuestra ciudad, ubicada al final del Canal Isuto y 5to anillo. Familias enteras viviendo en casas en total estado de precariedad, con techos de calaminas, algunas con lonas de plástico, sin agua ni luz.

Son 70 familias y hay un número significativo de niños desfavorecidos, excluidos, que no tienen acceso a servicios sociales y de protección. En nuestra gestión vamos a luchar por acabar con esta desigualdad tomando como base los objetivos del Desarrollo Sostenible para las familias, donde se destaca que todos los niños tienen los mismos derechos y oportunidades, duele el alma, el corazón, al contar esta historia. ¡Quiero mostrar al mundo entero esta realidad!

Impulso a la mujer

Toda mujer en Bolivia debe saber que es un ser humano poderoso, somos diseñadas para crear, para emprender, para liderizar y, sobre todo:

PARA SER FELICES. Por eso, nuestro plan contempla la gestión de servicios de asistencia, protección y apoyo a las mujeres y poblaciones vulnerables. Programaremos, dirigiremos y supervisaremos el cumplimiento de objetivos e indicadores de la ejecución de actividades y presupuesto destinado a la igualdad de género, para su protección y fortalecimiento; además, desarrollaremos oportunidades de empleo con el fin de mejorar sus condiciones de vida.

“La mujer a la edad que tenga tiene que cumplir su sueño y no solo pensarlo, debe actuar y ser perseverante con lo que está en su mente y su corazón para lograr lo que se proponga”.