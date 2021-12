Recetas para la Nochebuena cargadas de sabor, magia y tradición (Parte 1)

Escucha esta nota aquí

Según la tradición cristiana, el 24 de diciembre por la noche, las familias se reúnen alrededor de la mesa para comer pavo, cerdo y otras delicias culinarias. Así celebran el nacimiento de Jesucristo. Para Ellas te presenta una propuesta deliciosa para compartir la cena familiar más esperada del año, con recetas especialmente creadas por el chef Fernando Catalán y su equipo de la UDI: Andrea Liz Saavedra, Helen Nélida Mamani y Daniel Condori

Lomo de cerdo en vino tinto con puré y vegetales salteados

Ingredientes para 8 personas: 1 lomo de cerdo (4 kilos), 1 taza de mantequilla ablandada, 4 dientes de ajo, 1 pizca de tomillo, 1 litro de vino tinto, 1 cucharadita de sal. Puré de papa: 3 kilos de papa harinosa, 1 litro de leche, 1 taza de crema de leche, ½ taza de mantequilla, sal al gusto.

Vegetales salteados: 2 zucchinis, 2 berenjenas, 2 pimentones rojos, verdes y amarillos, 3 dientes de ajo, 1-2 cucharadas de aceite de oliva, sal al gusto.

Salsa blanca: 1 litro de leche, ½ taza de harina de trigo, ½ taza de mantequilla, 1 pizca de pimienta negra y sal, opcional, 1 pizca de nuez moscada rallada.

Preparación: Limpiar el lomo y hacerle unas incisiones con un cuchillo delgado. Hacer una pasta con la mantequilla, el ajo rallado, sal y tomillo. Pasar la pasta por todo el lomo, masajeando bien. Colocar en una placa de horno honda y agregar el vino tinto. Tapar con papel aluminio y llevar al horno precalentado a 190° C por 40 minutos. Mientras tanto, cocinar las papas en agua hirviendo. Aplastarlas y pasarlas a una cacerola para hacerlas puré con la mantequilla y leche a chorros. Agregar la crema de leche hasta obtener una textura cremosa ni muy seca o liquida. Reservar. En una sartén, calentar el aceite y saltear 4-5 minutos los vegetales cortados en juliana (tiritas). Terminado el tiempo de cocción del lomo, retirar el papel aluminio y con un cucharón colocar el jugo de la bandeja por encima del asado. Dejar en el horno por más 15 minutos a que termine de dorarse.

Preparar la salsa blanca: en una olla a fuego medio, calentar la mantequilla, una vez derretida colocar la poco a poco la harina y mezclar hasta que se desprenda de la olla, bajar el fuego a mínimo. Luego incorporar lentamente la leche para que no se formen grumos y evitar que se pegue. La salsa irá espesando mientras tome temperatura. Salpimentar al gusto, remover hasta el punto de salsa, retirar del fuego y servir antes que se enfríe. Emplatar el lomo en lonjas del grosor de un dedo, acompañado del puré, los vegetales salteados y la salsa blanca.





Arrollado de cordero con arroz gratinado



Ingredientes para 4 personas: 1 pierna de cordero (1-2 kilos), 5 dientes de ajo rallados, 1 pizca de romero, tomillo y sal, ½ taza de mantequilla ablandada, 1 manojo de acelga, ½ taza de nueces picaditas, 2 cebollas en juliana finita.

Arroz gratinado: 1 taza de (opcional) arroz de grano largo, 1 cucharadita de palillo, 1 puñado de uvas pasas, ½ taza de queso parmesano rallado grueso, 2 cucharadas de mantequilla, sal al gusto.

Salsa española: 2 cucharadas de harina de trigo, 2 cucharadas de mantequilla, 2 tazas de fondo de res (jugo de cocción de carnes).

Preparación: Limpiar el cordero y filetearlo sin llegar a terminar el corte, de modo que se abra como un libro. Mezclar la mantequilla con las hierbas aromáticas, como tomillo, romero, ajo y sal. Masajear toda la pieza de cordero con la mezcla. Colocar las hojas de acelga encima de la carne, como si fuera una cama, luego colocar la cebolla y las nueces. Enrollar la pieza y bridarla sin apretar demasiado. Utilizar mondadientes en caso de no tener hilo de bridar. Precalentar el horno a 190° C. Colocar el rollo de cordero en una bandeja cubierta con papel aluminio, llevar al horno por 50 minutos. Retirar el papel aluminio y dejar otros 15 minutos en el horno hasta que la carne esté tierna, rociar por encima el jugo que suelte de la cocción, cuidando con que la carne no se reseque.

Aparte, tostar el arroz con la mantequilla en una olla a fuego medio hasta que tome un poco de color. Añadir el palillo con las pasas y dos tazas de agua hirviendo. Dejar cocinando a fuego mínimo, tapado por 20-30 minutos. Colocar el arroz en una bandeja para horno y poner por encima el queso rallado, llevar al horno a 180° C por 15 minutos, hasta gratinar. Para la salsa, en una olla a fuego medio derretir la mantequilla, añadir la harina y mezclar hasta que se desprenda de la olla y tome color oscuro. Agregar el fondo de res o reaprovechar el jugo que sobró del cordero, añadirlo poco a poco a la olla, mezclando para que no se formen grumos. Seguir añadiendo el caldo hasta que rompa hervor y se obtenga una textura de salsa. Servir el cordero con una porción de arroz gratinado, la salsa española y algunas verduras.