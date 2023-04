Regalos para bodas

Una lista de regalos debe ser lo suficientemente extensa como para que los invitados tengan varias opciones para elegir; eso implica, que varios regalos deben tener rangos de precio similares, desde los más económicos hasta los más caros. Esto, para que cada invitado, no se vea en la penosa situación de ir escoger el regalo y se dé cuenta que quedan sólo los más costosos. Por tanto, nunca se debe armar dicha lista de acuerdo con el número de asistentes a la boda, sino, debe ser tal vez, el doble de la cantidad de la expectativa de personas que estarán presentes en la ceremonia.

Con o sin una lista de presentes, lo que decidamos regalar, marcará la diferencia. Al igual que cualquier obsequio, las buenas maneras nos marcan el principio de considerar el detalle como una muestra clara de nuestro aprecio, cariño o atención. No en vano, se considera que “el regalar es un arte” y esto, obliga a ser cuidadosos al momento de la elección.

Adicionalmente, muchas veces me han preguntado si se está en la obligación de regalar si hemos recibido un parte/participación matrimonial, pero no hemos sido invitados al evento. La respuesta es un contundente no, que puede estar sujeto a la variable del afecto que se tenga a uno de los novios o de la pareja y se quiera tener una muestra afectuosa con algún detalle.