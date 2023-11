Resurrección: Grupo parroquial de mutua ayuda en duelo

El grupo puede brindar apoyo antes de la muerte o lo que se conoce como el pre duelo con un enfermo terminal, durante la etapa de la muerte y después de la muerte. Ayudar a cicatrizar una herida abierta para que la persona recupere la paz, la felicidad y tenga un proyecto significativo en su vida. Porque sanar una herida no es olvidar, no es dejar de hablar, no es dejar de recordar y amar al ser querido.