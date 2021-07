Revelate mujer

Escucha esta nota aquí

Tu rebeldía debe empezar por tu cabeza, porque ¡Tu lucha es mi lucha! ¡No estás sola! ¡Ni una menos! Esos son los gritos y las nuevas armas de jóvenes varones, que se han liberado de la mochila de prejuicios e intolerancia machista, para apoyar a las mujeres y decirles: Te quiero plena, libre, feliz...







Esta es la declaración coreada en altavoces por una de las peluquerías locales que siempre apostó por recrear el look de la nueva cruceña: emancipada, moderna y urbana. En tiempos en los que el abuso y la violencia contra la mujer no se detienen, no se denuncia, ni se castiga.





“Si bien antes hemos trabajado sobre el empoderamiento femenino y dirigiéndonos a una mujer urbana, de mente abierta y decidida, pero hasta el momento no habíamos tocado el maltrato y el feminicidio. La idea la trabajamos en el equipo de producción y la propusimos a H2O y a su propietario Ezequiel Ameri, cuya imagen siempre ha estado ligada a apoyar al desarrollo de la mujer moderna y urbana”, manifestó el publicista Carlos Hugo Valdés, encargado del concepto, la dirección y producción.





Tendencias en color corte y peinados invierno’21 fue el puntapié de la campaña, en la que reinan los colores intermedios como el dark moka, golden brown, cobrizo y rubios de apariencia maravillosamente natural gracias a que se ha minimizado el contraste con el tono base del pelo y de la piel… los cortes van desde el cortísimo garzón, las prácticas melenas medias, hasta llegar a las sensuales cabelleras XL con flequillo largo a lo Bardot.