Rocío Hurtado, una chef de vanguardia

La chef cruceña tiene fan page en Facebook: TACU-Talleres Culinarios, un perfil en la misma red: Rocio Hurtado; cuenta en Instagram: chefrociohurtado; en Tik Tok: @chefrociohurtado; Linkedin: rocio-hurtado; además de WhatsApp; redes que actualiza constantemente y dan razón de que la experta se subió al nube con toda naturalidad.

Es carismática, alegre, coqueta y muy preparada en el área que domina, la gastronomía. Hace de todo: manjares dulces y salados, típicos e internacionales. Lo destacable es que posee una simpatía natural para enseñar y transmitir sus conocimientos, “sin guardar ningún secreto bajo la manga”, asegura.

Se dedica al servicio de catering desde hace cuatro décadas, su oferta gastronómica es amplia, atiende eventos, desde 20 hasta 1000 personas, con buffet internacional, criollo, de pastas, bocaditos, perniles, lechoncitos y postres.

En 2007 tuvo la iniciativa de crear TACU – Talleres Culinarios, para compartir sus conocimientos a todo aquel que desee incursionar en el negocio gastronómico, organizar eventos o simplemente deleitar el paladar de su familia. Son incontables los testimonios positivos de los más de 10.000 alumnos que han pasado por la escuela TACU, aprendiendo a elaborar numerosas delicias con la receta exacta y las normas de salubridad necesarias que garantizan la calidad de los productos.

Pasaron 13 años y llegó la pandemia, eso la asustó, pero no la paralizó. Si antes dictaba clases de manera presencial, hoy lo hace virtualmente, y sus cursos tienen mucha aceptación. Asegura que los más requeridos son salteñería, panadería casera e integral, tortas, postres y comida rápida, en sus diferentes módulos.

La emergencia sanitaria obligó a reinventarse y la chef se acomodó a la nueva realidad, implementó la academia TACU online. Su hija Daniela Donoso es su principal asesora en el tema de las redes sociales, pero Rocío también tomó cursos para estar 'a la moda'. Primero aprendió a utilizasr la plataforma Zoom y después se lanzó, las clases eran demandadas por sus seguidores.













“Considero que una de las grandes ventajas de las clases virtuales es que se pueden tomarse desde la comodidad de la casa y mis alumnas no corren riesgo de contagiarse del virus. Mis cursos llegan a personas de todas partes del mundo. Pero mi gran tristeza es que extraño el cariño y el «calorcito de los abrazos» de mis alumnas. También, tengo pena porque no todas ellas han logrado adaptarse a la tecnología y muchas dependen de sus familiares para tomar los cursos online. Sin embargo, hay que continuar, esto es solo una enseñanza de vida que no nos debe detener”, asegura con esa sonrisa característica que contagia optimismo.

Si necesitás de sus servicios, no dudés en contactarla al 709-51261.