Rosario Stevez crea accesorios para viajar con estilo

Es propietaria de una marca artesanal, de calidad y socialmente responsable, con el compromiso de aportar al crecimiento del país y ofrecer un producto sustentable que valora el trabajo hecho a mano por nuestras mujeres.

En el hogar de Jorge y Enma, nació Rosario, el 10 de junio de 1980. Creció y se formó como bioquímica farmacéutica, se casó, tuvo dos niñas, Dhana y Frida Vaca Stevez. Pero, su vida dio un giro con su divorcio, de este traspiés ella sacó la mejor enseñanza, se levantó y se sacudió, tenía que surgir por sus tesoros y junto a ellas lo hizo.

La oportunidad llegó al colaborar a un amigo empresario que introducía al mercado máquinas de sublimación de chinelas. Rosario tenía los contactos y se puso a promocionar el producto. La recompensa fue un stock de 80 chinelas sublimadas a elección. Entró al emprendimiento su hija, en el trabajo de diseño y así nació Hopes. Las chinelas gustaron en la ciudad y en todo el país, tenían distribuidores en departamentos y provincias.

No le gustaba hacer manualidades, sin embargo, primero aprendió a bordar chinelas, luego la invitaron a un programa de TV a realizar algo diferente, y se animó, miró tutoriales para aprender a decorar sombreros playeros. “Ese fue el inicio de un gran éxito en mi vida personal y empresarial, cuando salí del programa, mi teléfono tenía cientos de llamadas perdidas, me escribieron de todos los departamentos, agencias de viaje me pedían sombreros en cantidades, no sabía cuánto podía cobrar por un sombrero, ese lo había realizado con accesorios que encontré en mi casa”, cuenta.

¿Cuánto lleva en este oficio?

Hopes es la oportunidad que Dios me dio en el momento que más lo necesitaba. El negocio nació después de mi divorcio, el 5 de abril del año 2017, luego de haber perdido una gran empresa y todos mis bienes materiales, entré en una profunda depresión. Pero, no hay mal que por bien no venga, tuve la oportunidad de realizar un trabajo artesanal y lo tomé.

¿El porqué del nombre?

Hopes es una palabra en inglés, que en español significa esperanza. El emprendimiento era la esperanza que tenía con mis hijas de que Dios nos levantara después de haber quedado solas y ante una nueva realidad de vida. Trabajo con ellas, una en la imagen gráfica y la otra, en el gusto por la moda. Tengo un trabajador, con el que realizamos la tipografía y moldería de letras y accesorios para los sombreros. Y familias que nos proveen material y su trabajo, que remuneramos en condiciones justas

¿Qué produce y cuál es el valor añadido de sus productos?

Hopes es una tienda boutique de moda playera, que ofrece todo lo que necesite para su viaje a la playa o vacaciones a cualquier lugar. Personalizamos sombreros, bolsos, chinelas y sandalias con exclusividad. Confeccionamos pareos y poleras para grupos de viajeros. Todo es artesanal.

Confeccionamos carteras y porta botellas de cuero finamente trabajadas con cueros seleccionados. Hacemos sublimación, serigrafía y bordado para ropa en general.

Nuestro valor añadido está en que generamos empleos a muchas mujeres y familias de escasos recursos para que tengan una mejor calidad de vida al lado de sus hijos. Transformamos materias primas de nuestro país dándole una mirada y uso diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.

Damos trabajo a comunarios de Paurito que tejen los bolsos en palma de saó, y luego los transformamos en lindos bolsos de playa. Trabajamos con mujeres indígenas que viven a orillas del lago Titicaca que tejen las toquillas bajo diseños propios con lana de beiby alpaca, las que colocamos a sombreros y los decoramos dándole el estilo playero.

Incursionamos también con los sombreros vaqueros decorados con cueros y cristales. Hacemos sombreros con mucha pedrería para artistas y personalidades de nuestra ciudad y de otros departamentos.

¿Quiere decir que los modelos son exclusivos?

Exactamente, cada pedido es único y a gusto de cada cliente. Porque se hace a mano. Trabajamos con materia prima boliviana, brasilera, paraguaya y peruana.

¿Quiénes hacen los accesorios tejidos a crochet?

Una familia de la comunidad Itapaqui, del municipio de Cotoca. Ellos tejen los pareos y trajes de baño con la técnica de crochet y macramé desde la comodidad de sus hogares.

Sea cual sea la temporada, el sombrero nunca falla. Versátil y elegante, es el accesorio clave en cualquier circunstancia. ¿Dónde se especializó en hacerlos?

He viajado a Europa hace muchos años atrás, cuando ni por mi cabeza pasaba que algún día diseñaría sombreros. Me encantó la moda europea, el uso del sombrero en las personalizades siempre me llamó la atención, por la elegancia que brindaban a los outfits. Creo que, si vas a copiar a alguien, copia lo bueno y diferente a lo que hay en tu círculo, siempre estoy pendiente de la moda playera de Brasil, México y algunos países de Europa, me inspiro en esos lugares.

¿Tiene una tienda física o comercializa solo por las redes?



Contamos con una tienda física, en la feria Barrio Lindo, Asociación 2 de octubre, pasillo Vallegrande 622. Tenemos un showroom en nuestra casa matriz, ubicada en la avenida Santos Dumont y 5to anillo. Hacemos envió a todo Bolivia y entregas gratuitas dentro del 4to. anillo en la ciudad de Santa Cruz. Estamos presentes las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok y Pinterest.

¿Tiene un buen consejo para las nuevas emprendedoras?