Rosío Gutiérrez es lectora y seguidora de los cursos de capacitación a distancia desde hace más de una década

Es hija de Lucía Saucedo, está casada con Rubén Flores y tiene dos hijas, Lucía y Flavia. Vive camino a las colonias menonitas, hacia el sur del departamento. En brecha 2, comunidad Oliveira, del municipio de La Guardia, se instaló hace seis años, cuando aún no había carretera. Con el tiempo decidió poner un puestito a orilla del asfalto para vender desayunos a los transeúntes de la ruta y del barrio.

Hojeando la revista allá por el 2011, descubrí los cursos gratuitos a distancia, aquella vez, el aliado era Infocal. Por curiosidad llegué a esta escuela e hice otras especializaciones. Me interesó siempre la gastronomía en todas sus ramas, panadería, repostería, cocina nacional e internacional, platos fuertes y bocaditos.

Aunque también he hecho los cursos de manicura y pedicura, de maquillaje artístico, de automaquillaje, de decoración de eventos. Con Para ellas conocimos Infocal, el Instituto Cumbre y ahora la universidad UDI. Hasta el momento creo que son más de 15 cursos que he logrado culminar.

Fue un cambio que nos costó a muchas. Manejar el celular, descargar la aplicación. Me ayudaban mis hijas. Pero la señal de Internet es pésima por estos lugares. Así que cada vez que tengo clases virtuales me traslado a la casa de mi amiga Sonia Balcázar, que vive por el Plan Tres Mil. A ella la conocí en este ajetreo y nos hicimos amigas, así que nos colaboramos.

Es mi pequeño negocito de desayuno, que tengo y atiendo con mis hijas y el apoyo de mi esposo, estamos en el puesto desde las cinco de la mañana, hasta las nueve, todos los días. Esta semana estoy ayudando a una amiga en su pollería, negocio que se encuentra cerca de mi casa. Pero no desatiendo mi boliche.

Por las noches preparamos todo para salir de ‘madrugadinga’ al kiosko, dejo a mi hija mayor atendiendo, solo por estos días, y me voy a la pollería. Los fines de semana también tengo pedidos de bufetes para domicilios. Las fechas especiales son muy movidas, como el Día del Padre, el Día de la Madre y la Navidad. Trabajo en lo que me gusta. Si usted tiene pedidos llámeme al 67790587, y le muestro mi menú.

Me ayudan y me han ayudado siempre, desde pequeñitas saben hacer de todo, a veces me acompañaban a las clases presenciales de los cursos, cuando tenía exposición de mis trabajos. La mayor ha salido bachiller y se dedicará a otra cosa, está estudiando enfermería en Ceince y también hace cursos de paramédico. Mientras que la pequeña, tiene 13 años y está cursando el segundo de secundaria. Son mi tesoro, les trasmito todo lo que aprendo como lo hizo mi madre conmigo toda la vida.