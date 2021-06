Saben cantar y también cocinar

Escucha esta nota aquí

Sonia Barrientos y Alenir Echeverría anuncian por sus redes sociales que han incursionado en el sector de la gastronomía, al ver que sus ingresos como cantantes fueron disminuyendo debido a la pandemia. Y si esa actividad entró en pausa, ellas no dudaron en reinventarse, cada una por su lado, desde sus cocinas, buscaron las ollas y desempolvaron las recetas de sus madres y abuelas para cocinar con esa sazón indiscutible de la mujer cruceña.





A Sonia Barrientos le dio Covid a principios de año, superó el mal y no dudó en continuar con su emprendimiento desde casa, hace majao, picante de gallina, pipocas y sándwich de pollo, keperí al horno y empanadas de pollo o con queso, todos los días Además, también ofrece las salsas ‘Sonita’, de berejena, escabeche tradicional y picante.





“Los escenarios están cerrados y en épocas difíciles debemos reinventarnos, aún en rubro que nada tiene que ver con lo que hacemos, pero Dios nos da salud y con ello la oportunidad de luchar por seguir en esta bella vida”, afirma Barrientos.

La cantante, que es vecina el barrio Belén, recalca que cocinar es una terapia para mantener la mente ocupada, generar ingresos y cumplir con sus obligaciones económicas. Disfruta de sus nietos, de 5 y 15 años, a los que transmite sus conocimientos en cocina, especialmente al más pequeño, Benjamín, que también le agrada la gastronomía. Podés hacer pedidos al cel: 709-50919.





“Mejor de lo que canto, cocino”





Así explica Alenir Echeverría su amor por la cocina, pues también optó por dar rienda suelta a sus dotes culinarias en estos meses. Está cocinando cada 15 días y alterna su menú: asadito colorao, asao en olla de tira, majao de pato a la leña y este 19 de junio, le toca hacer feijoada.





“Me gusta cocinar, mi mama me educó para que sea una buena cocinera y a mí me apasiona ese oficio, tanto como cantar. Además, es una forma de ayudarme económicamente, ya que los cantantes estamos en receso por la pandemia”, relata.





Con esa voz inconfundible, Alenir también asegura que no descuida las clases presenciales de canto que imparte, con todas las medidas de bioseguridad, para protegerse ella y a sus estudiantes.





Pero cada quincena de mes, se mete de lleno a la cocina, junto a su hijo, realizan juntos el menú y él se encarga de llevar los pedidos. A las 11:00, está lista la comida, para que esté donde sus clientes a las 12 en punto y calientito. Llamala y encargá ya al 77311877 y 702-80780.





Para Ellas apoya los emprendimientos de todas las mujeres, porque entre nosotras tenemos que ponernos el hombro y ayudarnos a surgir. Estos son solo ‘dos botones para muestra’, de lo que podemos hacer si nos proponemos algo y lo hacemos bien. Sonia y Alenir, ¡cantan y cocinan bien!