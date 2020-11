Samia Áñez Tovias: Una boliviana es coautora del Best Seller Mujer Imbatible

Escucha esta nota aquí

Samia Áñez Tovias se describe como creativa, apasionada, natural y multifacética. Fue presentadora de televisión, con participación en coberturas nacionales e internacionales. Tiene estudios de Master en Administración de Empresas y Coach Ontológico, y es coautora del libro Mujer Imbatible, actualmente un Best Seller en el portal Amazon, en Canadá, Estados Unidos y México, que se vende en formato digital (Kindle) y también en impreso.

Su emprendimiento Eseyé



Eseyé nace hace seis años, como inicio de un nuevo ‘resurgir’ de Samia Áñez, consecuencia de una búsqueda hambrienta de mi independencia emocional, laboral y física (tomé en alquiler un monoambiente y sorprendí a mis padres con mi decisión). No conocía muy bien el camino del emprendedor, sin embargo, tenía la certeza de querer ser dueña de mi vida, de mi tiempo y de mis pasiones. ¿Tenía miedo? Claro que sí, no sabía a qué me metía, una buena amiga me apoyó, me dijo “haz tu logo y comienza a repartir tus tarjetas”.

Coautora del libro Mujer Imbatible

¿Cómo ocurrió esto? Asistí por coincidencia o ‘diosidencia’ a un Zoom donde hacían el casting para coautoras, me presenté con el artículo que yo había escrito ‘Las 10 I de la cuarentena’, que inicialmente fue un desahogo para mí misma durante la cuarentena y los momentos de incertidumbre que enfrentábamos por la pandemia.

‘Las 10 I de la cuarentena’

Compartí el artículo con mi familia y sintieron que a ellos también les servía y me motivaron a hacer un ‘live’ pensando en la gente que no tiene el hábito de la lectura. Me llegaron mensajes de agradecimiento, recuerdo en especial uno de un amigo desde París, que me decía: “Samia estaba en una depresión muy fuerte, vi tu live y me sirvió mucho, me siento mejor y muy aliviado”.

El artículo fue publicado en una plataforma digital y el link se fue viralizando. Honestamente, tuvo un impacto que yo no dimensioné jamás.

Afinidad entre mujeres



Encontré tanto en las dos coaches y editoras del libro, Analía Exeni y Rosemarie Sánchez, como en las otras coautoras seres maravillosos, hicimos sinergia, compartimos sueños, desafíos y por supuesto historias, que ahora nos mantienen unidas en el propósito de ayudar no solo a más mujeres a través de nuestros capítulos, sino también a familias enteras que muy posiblemente estén pasando por una situación similar.

Su capítulo en Mujer Imbatible



Mi capítulo es el número cinco de los doce que conforman la obra, que lo dice casi todo con sólo el título, es un reflejo de mujeres fuertes, valientes, ‘golpeadas’ por la vida más no vencidas, historias capaces de transformar el dolor en fortaleza. Lo que yo hago en mi capítulo es invitar a los lectores a que se hagan un viaje interior, una auto evaluación de dónde y cómo se encuentran en la vida en estos momentos-

Inventario. Interpretación. Imaginación. Ilusión. Inyección. Introspección.

Información. Independencia. Innecesario. Invaluable.

Cada una de estas ‘10 I’ tiene su razón de ser y el trasfondo de todo se resume en encontrar respuestas entre los silencios, la cuarentena, la pandemia, las muertes de tantos miles de personas, el mundo paralizado, la nueva realidad, la reinvención, la adaptación, etc. Me cambiaron, sufrí un proceso interno que definitivamente se hizo diferente y ahí es donde entro a desafiarte como lectora, preguntándote sin anestesia y en mayúsculas, si después de tan brusco cambio VOS ¿VAS A SER DIFERENTE?

Las coautoras internacionales

Después de entregados los capítulos, el equipo de edición entró a la etapa de revisión y corrección, donde participaron las coautoras de Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, México, España, Colombia, Argentina, Cuba, Venezuela, El Salvador, Perú y con mucho orgullo yo, representando a Bolivia. Hay coaches, psicólogas, comunicadoras, cantantes, conferencistas, azafatas, ingenieras en sistemas, administradoras hospitalarias, presentadoras de televisión, varias de ellas, madres y esposas. Doce almas, incluida la mía que le pusieron volumen a su ‘voz’. Al final, tuvimos una fiesta virtual que en condiciones normales hubiera sido un encuentro en París, queda aún pendiente.

Mi frase ‘auto ayuda’ en el libro que me identifica es: “Disfruta, cuida y agradece todo lo que tienes...mientras consigues lo que quieres”.