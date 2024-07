Sandra Áñez y Mariana Solares: expertas en postres

Hoy compartimos la historia de Sandra y Mariana que se han unido para seguir su pasión por la repostería. Son mujeres que trabajan día a día para cumplir sus metas de vida, un ejemplo de voluntad y resiliencia para las lectoras que sueñan abrir un negocio y aún no se animan.

La acción de emprender puede parecer un reto muy grande y no sabemos por dónde empezar, explica Sandra. “Sin embargo, ya sea por donde empieces, te darás cuenta de que lo importante es hacer las cosas, que no se queden solo en los deseos de abrir un negocio. Tenemos que estar más preparadas a la hora de emprender, para que todo se resuelvan de la mejor manera, y siempre, hagan con pasión todo lo que se propongan”.

Mariana recuerda que desde muy pequeña le ha gustado la repostería, “mi familia se ha caracterizado por transmitir amor a través de la cocina y atesorar recetas de generación en generación. Cuando estaba en el colegio elaboraba cupcakes y los vendía a mis compañeros, como soy de baja estatura de cariño me apodaban Peque y de ahí salió el nombre de la pastelería.

Una gran amiga un día me dijo “tus pastelitos deben tener un nombre” y se le ocurrió “Pequesitos”, me encantó la idea y desde ese momento todo lo que he elaborado ha sido bajo ese nombre. Ya cuando llegó el momento de ingresar a la universidad, estaba muy decidida a estudiar gastronomía y gracias a mi familia pude mudarme a Santa Cruz e iniciar un gran sueño”.