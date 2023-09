Santa Cruz y sus efemérides

El amor y el orgullo del cruceño por su tierra, es algo tan fuerte y grande, que no se puede medir. ¡Sólo sentir! En septiembre, esa vibra llena todo. Está en el aire hasta los últimos días del mes , en que las festividades llegan al ‘summum’ de la celebración en todos los lugares que rinden honores a este territorio. Si hablamos de efeméride, de rememorar un pasado importante que nos ha llevado a grandes cambios, ojalá cada celebración septembrina nos lleve a asumir los cambios actuales, como retos para ser mejores, para trabajar por mayor unidad y respeto a esta tierra que acoge a propios y extraños.

No hemos tenido la capacidad todavía de asumir responsabilidades individuales de respetar al entorno en lo social y lo urbano. Pero no es tarde. Este año, nos da una nueva oportunidad de compromiso para la fiesta y algarabía por todo lo maravilloso que Santa Cruz representa y brinda en su gente, en sus paisajes, en su aire y su innovación. ¿Pero qué le brindamos nosotros a esta heredad hermosa? ¿Por qué no plantearnos el compromiso de buscar una sociedad civilizada, limpia, ordenada y respetuosa que acompañe la evolución cruceña que marca un puntal en el continente?