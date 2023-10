Siria García y Betty Ibáñez trabajan en un sector catalogado como ‘exclusivo’ de los hombres

El respeto es la base de toda buena relación, entre colegas, entre clientes, en todo nuestro entorno profesional y personal. En verdad, no me siento discriminada, criticada o perjudicada por ser mujer en el 90 % de los casos, el otro 10% lo he sentido, que si me han tratado diferente trato de manejarlo y dejar en claro que el problema es del otro que me ve diferente, simplemente, por el hecho de ser mujer. No dejo que me hagan sentir mal por mi género. No me victimizo por ser mujer, si critican mis decisiones o mi trabajo lo tomo por el lado profesional”.