Sofía Beatriz Méndez: “El yoga me permite ver mi cuerpo como un templo”

El yoga de asanas me permite ver mi cuerpo como un templo, soy como un detective que está en constante auto observación, es decir cómo me siento físicamente cuando voy teniendo distintas experiencias a lo largo del día y también cómo mi cuerpo va evolucionando, se va fortaleciendo y cambiando. Voy más allá de la mente. Luego está el yoga de la devoción o Bhakti Yoga, que me ha permitido sentir mi corazón espiritual, conectar con el amor universal, con mi espiritualidad. Comenzar a ver a Dios en todo lo que hago y me sucede.