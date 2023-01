Sofía Diez de Medina, llevó de Bolivia a Italia su arte en orfebrería

Me formé como orfebre, en el Complejo Educativo de Joyería, desde los 18 años hasta los 24 años.

Se llama SDM. Me encanta hacer piezas artísticas, este último año he tenido mucha más demanda de piezas de joyería de autor, también hago muchísimas alianzas de matrimonio y anillos de compromiso que es algo que me gusta mucho por el símbolo y el valor sentimental que le ponen las parejas a la pieza, es el mismo esfuerzo que yo le pongo al crearlas porque en mi marca hacemos el diseño más personalizado.