Sonia Barrientos guitarrea en Buena Vista

La cantante cruceña es sin duda una mujer todoterreno, canta, baila, organiza eventos, congrega a sus colegas, promueve la cultura y el turismo de la tierra que ama. Un golpe de la vida llenó de lágrimas su dulce mirada, al arrebatarle a su único hijo, y cayó. La pandemia quiso sepultarla, pero se levantó, se sacudió el dolor, lo guardó en lo más sagrado de sus recuerdos y en el hueco más lindo de su corazón. Resurgió. Volvió al ruedo y a las guitarreadas.

¡Vamos a hablar de música folclórica!¡Vamos a hablar de Sonia Barrientos Antelo! Artista que ha arado tierra por la que ha diseminado las semillas de la música popular. Y hoy a sus 60 años bien cumplidos, va cosechando éxitos. Hace dos años promueve guitarreadas en su natal Buena Vista, con artistas de renombre, en la plaza de esa bella población instalada sobre una colina con vistas al Parque Nacional Amboró, a 100 km de Santa Cruz de la Sierra.

“El único motor que me incentiva a seguir con este proyecto es la reactivación económica de mi pueblo, es un pueblo turístico que no tenía una actividad de atracción, la Guitarreada Buenavisteña Música y Son, se cumple a cabalidad, gracias al maravilloso público que asiste y mis queridos amigos artistas que me apoyan con un precio especial en su caché, y se realiza el primer sábado de cada mes”.

Sonia Barrientos le canta a Santa Cruz

​Sonia se formó como secretaria ejecutiva, técnica en Ofimática y realizó un posgrado en Asistencia Gerencial. Su ocupación es ser cantante, oficio que la apasiona de toda la vida. El 20 de marzo cumplió seis décadas de pasearse por su bella Santa Cruz, Bolivia y el mundo.

¿Siempre ha interpretado música oriental?

Me crie escuchando la música oriental, mi mamá Delcy Antelo Mansilla, es artista y me inculcó ese amor por lo nuestro, en mi casa siempre sonaban Los Cambitas, Gladys Moreno y el Trío Oriental. De ahí la herencia por el amor a lo nuestro.

¿También le gusta bailar?

Me encantaba, lo hago aun normalmente y cuando actuó me gusta sentir el ritmo; pero en una fiesta ya no disfruto como antes, después de lo que pasó con mi hijo nunca más volví a ser la misma.

¿Cuál es su ritmo de música oriental preferido?

Sinceramente, me gustan todos y por ello grabo sin distinción, todos los ritmos.

¿Cuál es la canción que canta desde que empezó, que siempre es parte de su repertorio?

Los temas: El Camba, Aguilillo y No dejés al taquirari morir.

¿Cuántas canciones tiene memorizadas?

¡Uy! tengo mala memoria, pero yo misma me asombro de la cantidad de canciones que archiva mi cerebro, mínimo unas 200 supongo.

¿Cuál es el secreto para no olvidar las canciones?

Cantar lo que a una le gusta y hacerlo con pasión, claro que hay veces que en plena cantada aparecen las lagunas mentales, porque una se distrae, pero hay que salir del paso inventándose o haciendo cantar a la gente.

¿Cuándo arrancó con las guitarreadas en Buena Vista?

Hace dos años, un 5 de agosto fue la primera de esta aventura. Buena Vista tiene todo lo necesario para recibir al que nos visita, está cerca de la capital, tiene el magnífico Surutú, sus hermosos cafetales y chocolatales que producen para dar gusto al paladar, su hermosa topografía, también se disfruta de un rico queso, como el de la quesería Zuiza, además en hospedaje, cuenta con hermosas cabañas y lindos hoteles. Somos orgullosos de contar con una excelente gastronomía, donde el turista come según sus gustos y su bolsillo, desde un delicioso locrito, hasta una comida gourmet.

Por ello, me siento muy feliz que el objetivo de la Guitarreada se cumple, gracias al maravilloso público que asiste y mis queridos amigos artistas que me apoyan, porque un espectáculo sin artistas no existe y sin público tampoco, me encanta el público que nos visita porque son muy respetuosos, siempre digo que es un lujo contar con su presencia.

¿Cuántos artistas han asistido a esos eventos?

Cada mes van entre cinco y seis artistas, siempre variando su asistencia, han ido Guisela Santa Cruz, Alenir Echeverría, Kevin Morató, Thola Claudio, Daniel Ribera, Grupo Canvas, Jorge Calderón, Mary Luz Pizarro, Chichita Vega, Hugo Paz, Tiky Roca, Abel Ribera, que es el único artista fIjo, siempre con su linda voz hace bailar a todos, Herland Heredia, Julio César Caro, Claudia Santa Cruz, Darling Ribera, Pablo Recalde, y el Trío Oriental. Son buenos artistas que espero no me falten mencionar, pero la cartelera artística cada mes es interesante, aún faltan muchos por ir también, los músicos también son parte muy importante de este gran show mensual.

¿Sola consigue auspicios y promueve el arte y el turismo en su pueblo?

Así es, desde hace un año que lo realizo sola, lo iniciamos con un amigo, que posteriormente se alejó, pero esta lucha es de todos los vecinos y amigos de Buena Vista, mi tierra que visito constantemente. Cuesta mucho conseguir auspicio, la empresa que mes a mes me apoya es Siderúrgica Las Lomas, también se ha sumado la CRE, a quienes agradezco ese granito de arena o jisunú, como yo le llamo, porque es un evento muy caro, que se sustenta con la venta de bebidas y el alquiler de las sillas que tiene un bajo costo, para el gran show que disfrutan, pero confío que esto crezca y espero que más empresas se sumen a este lindo espectáculo, por el bien de mi querido pueblo y los artistas que merecen ser mejor retribuidos.

¿Actualmente, está viviendo en Buena Vista?

Vivo en Santa Cruz, pero siempre estoy yendo a mi amado pueblo. Mi casa en aquel bello paraje está ubicada en una de las esquinas de la plaza, en el café La Casona, donde se comen las delicias que prepara mi mamá.

¿El siguiente encuentro es el 7 de octubre, que planes hay para esa fecha?

Por primera vez, en dos años, haremos una breve pausa, porque viajo a España respondiendo una invitación. Estaba confirmado el grupo Contrapunto, como apoyo de un vecino a la Guitarreada Buenavisteña Música y Son, es algo que dejaremos pendiente hasta la próxima cita, porque este es un evento que crece y se vuelve muy esperado.