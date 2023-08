SOS Feminísima, al servicio de las lectoras de Para Ellas

Para Ellas de EL DEBER, desde sus primeros impresos incorporó a su contenido temas relacionados a empoderar a las mujeres, y así también acompañándolas en el proceso sociológico y jurídico, desde la aprobación a la Ley 1674 contra la violencia doméstica y, posteriormente, con la creación del servicio gratuito SOS Feminísima más cercano a las lectoras. Cuenta con el aporte de la abogada Silvia Suárez, quien, con su compromiso a favor de las mujeres y su carisma, hacen que este espacio de escucha sea bien requerido por las mujeres no solo de Santa Cruz, sino también atiende a las que están fuera de nuestras fronteras y con problemas judiciales.

Las lectoras buscan ayuda, 5 a 10 llamadas cada día. El SOS Feminísima por sus características fue pionero en nuestra sociedad en brindar atención a las víctimas de violencia a través de llamadas telefónicas, se fue consolidando, llegando a propiciar encuentros maritales para resolver asuntos de acuerdos de visitas a los hijos, asistencia familiar y otras instancias a un paso de desencadenar en hechos de violencia. Cuando el servicio empezó a funcionar se atendían entre 5 a 10 llamadas cada día, así ellas buscaban una orientación, un asesoramiento jurídico, preguntaban qué podían hacer ante un problema de violencia, y no sólo recibían el asesoramiento para formalizar su denuncia, sino que la abogada hacía el seguimiento del caso.

El equipo de SOS Feminísima. En marzo del 2014 con el objetivo de brindar un apoyo presencial del SOS Feminísima de Para Ellas, Silvia Suárez convoca a las abogadas Margoth Coímbra, Anita Moya y Maritza Bernal, que se unen a la cruzada contra la violencia, atendiendo consultas personales de las lectoras, sus familiares y amigas, los sábados por la mañana.

El servicio también recibió invitación para dar charlas sobre los derechos de las mujeres y prevención contra la violencia, en varios colegios, juntas vecinales, mercados y agrupaciones femeninas.

Desde las oficinas del SOS Feminísima. Durante la pandemia del Covid-19, las consultas se realizaban vía online y siempre por el WhatsApp 77342782. Ahora en 2023, las atenciones se amplían, no se limita a sólo llamadas, sino que se establece un horario para las lectoras de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 en la oficina del SOS Feminísima. De manera presencial ellas acuden para recibir la orientación jurídica correspondiente.

La violencia es un problema de TODA LA SOCIEDAD. Los hechos de violencia familiar se han incrementado en los últimos años llegando a destacar un gran número de feminicidios y otros tipos de violencia psicológica, física, sexual, por citar los más recurrentes.

Aún no se logra disminuir ni frenar el abuso contra la mujer en el seno de su propio hogar. Ellas siguen indefensas, por tanto, urge adoptar nuevas medidas y elaborar modificaciones a la Ley Integral 348 del 9 de marzo de 2013. Se requiere otras normas que sean de mayor acceso a las mujeres, toda vez que un hecho de violencia no debe tener el mismo trato que otro delito común. En una situación de violencia impera la familia, los hijos, sentimientos y toda esa carga social que la mujer conlleva de manera estructural.

Silvia Suárez Abogada del SOS Feminísima

​Testimonios

Ysabel, 44 años

“Llevo 10 años casada y acudí al SOS Feminísima en busca de ayuda, mi relación matrimonial se tornó agresiva por la forma como mi esposo se dirigía a mí de manera constante. Me orientaron que de acuerdo con la ley estaba siendo víctima de violencia psicológica y que debería denunciarlo, por lo que fui a la Policía y senté la denuncia, pero no regresé. Quedaron de notificarlo y eso no se pudo hacer en una semana, le conté a mi esposo que lo había demandado y me pidió que no siga con ese proceso, él quería cambiar, y la verdad que ha cambiado bastante. Ahora, me siento mucho mejor, tengo apoyo del SOS Feminísima”.

Rosa, 56 años

“El año 2015 llamé al SOS Feminísima porque quería divorciarme, mi esposo me trataba muy mal en el sentido que no se podía hablar nada con él, tampoco quería divorciarse, la abogada Silvia Suárez, me explicó lo que significaba un proceso de divorcio, también me hizo saber sobre la Ley 348. Con la revista en la mano hablé con mi esposo sobre el apoyo del SOS Feminísima, no le gustó para nada que yo esté en esas diligencias, pero llamó a una reunión con mis hijos, fue una medida saludable, ambos buscamos hacer terapias psicológicas y a la fecha nos llevamos bien”.

Susana, 35 años

“El problema con el papá de mi hijo de 3 años, fue lo que me hizo buscar ayuda, resulta que cada vez que le pedía dinero para el sustento de nuestro hijo, me trataba mal. Hablé con la abogada del SOS Feminísima, me explicó que la asistencia familiar debería acudir a la Defensoría de la Niñez. En la Defensoría había siempre mucha gente, por lo que nuevamente me comuniqué con Para Ellas y me derivaron con una abogada de apoyo, Dra. Anita Moya. Logré finalmente hacer el proceso de asistencia familiar y ya el papá de mi hijo me deposita a una cuenta, ya no tenemos enfrentamientos”.

