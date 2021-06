Suelí Lunardi es pura sofisticación

Escucha esta nota aquí

Con una actitud positiva contagiante, es un referente de estilo, buen gusto y moda, en la ciudad de los anillos y todo el país, porque las propuestas de su emprendimiento, Lunardi, llegan a los nueve departamentos.





La boutique nació, porque a Suelí Lunardi le encanta la moda y desde sus inicios selló su nombre con franquicias internacionales. Marcas exclusivas que tienen mucho que ver con ella y sus gustos. Viste lo que vende.





Hace tres décadas llegó esta espigada trigueña, de cabellera azabache, descendiente de italianos, a Santa Cruz, procedente de Paraná, Brasil. Estudió Comercio. Está casada con el empresario Leo Fleig Linale, con quien formó un cálido hogar al que llegaron tres hijos maravillosos: Alejandro (27), Rafaela (22) y Bruno (14).





Su historia es un ejemplo de superación con el mensaje de que todas podemos lograr un buen proyecto de vida, con esfuerzo, voluntad de trabajo y mucha fe en Dios.





¿Cómo nace Lunardi en Santa Cruz? ¿Está en otras ciudades de Bolivia?

Me encanta la moda y mis amigas siempre halagaban mi estilo de vestir y me pedían que traiga ropa para venderles, con esto me di cuenta la necesidad de importar ropa de alta gama a Bolivia. De eso ya hace 10 años. Actualmente, nos encontramos con una boutique en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero realizamos envíos a toda Bolivia. Este año estamos enfocados en realizar producciones de moda en las capitales de departamentos, para posicionarnos como una marca de tendencias y lanza mientos de moda internacional.





¿Hay productos nacionales en sus vitrinas?

Bolivia ha crecido muchísimo en los últimos años en el sector de la moda, los eventos como el BOMO han ayudado muchísimo a los diseñadores para mostrar su arte al mundo. Lunardi trabaja con marcas internacionales, este es el enfoque.





¿La marca Lunardi puede tener su propia confección de prendas y accesorios de moda? ¿Este sería un proyecto en sociedad con su heredera?

Lunardi se caracteriza por sus franquicias y marcas exclusivas, así que no está en mente hacer confección propia. Mi heredera, Rafaela, que ahora comparto en esta sesión de fotos con la nueva colección Lunardi, está por otro camino profesional, ya que acaba de terminar su carrera de Odontología, en Brasil.





¿Cuál es su mensaje a las que se inician en el negocio de la moda? Si volviera a empezar, ¿hay algo que evitaría hacer?

Mi mayor consejo que podría darles seria la perseverancia y enfocarse en su crecimiento, y no así en el de la competencia. No cambiaría nada de lo que ya hice, de los errores uno aprende y crece exponencialmente. Un gran problema que sufrimos a diario los negocios legales es el contrabando.