Susana Barrientos Roig, una cruceña que se desenvuelve en el rubro financiero en Washington

Susana Barrientos Roig, 46 años, nació en Santa Cruz de la Sierra, es abogada egresada de la UPSA. La siempre recordada Miss Bolivia 1998, actualmente vive en Maryland, Estados Unidos, junto a sus hijos Diego y Franco Moreno, de 22 y 17 años.

Allí se encuentra cerca de sus padres Gerardo Barrientos y Ana María (Pili) Roig, y de sus hermanas Mariana y Geraldine. Comparte sobre su nueva vida y sus luchas por mejores oportunidades, y que chochea con sus dos sobrinitas Samira y Leyla.

“Mis hermanas tienen una empresa propia, Roig Communications, y han recibido importantes reconocimientos en su rubro, así que me siento muy orgullosa de sus logros profesionales. Compartimos mucho en familia, especialmente las fechas importantes. Mi mami va y viene a Santa Cruz muy seguido”.

En lo profesional, explica que se encuentra en el rubro financiero, fue contratada por la cooperativa OAS FCU con sede en Washington DC. “Prestamos servicios a nivel global a empleados de organismos internacionales, por ejemplo, OEA, CAF, National Geographic, Fonplata, entre otros. Trabajo de la mano del presidente de la institución en todo lo relacionado a las actividades del directorio y sus nueve comités conformados por asociados voluntarios. Me desempeño en un ambiente multicultural en el que los idiomas oficiales son el español, inglés y portugués”.

Miss Bolivia 1998, ¿cómo describes ese tiempo?

Haber sido Miss Bolivia, es algo que siempre está presente en mi vida, la gente no se olvida, ya han pasado tantos años y me siguen brindando cariño, lo recuerdan y me dan muchísimas satisfacciones.

El Miss Bolivia fue también una escuela, estar en los medios de comunicación, participar en tantos desfiles, todo eso me permitió desarrollar habilidades en todo oficio.

Fue una experiencia que atesoro y me sirve mucho en mi vida ahora en un ambiente multicultural donde me desempeño, se valora mucho el español en mi trabajo.

¿Quién te motivó a ese cambio?

En realidad, yo y mis hijos recibimos la ciudadanía permanente gracias a la ciudadanía de mi mami, ella fue la gestora pensando en sus estudios universitarios, gracias a Dios todo salió como ella lo soñó y así tuve que tomar la decisión de mudarme de país. A mis hijos les gusta mucho Estados Unidos, el mayor está terminando la carrera de Tecnología. Es verdad nada es color de rosa, fue duro al principio, es difícil buscar trabajo cuando uno tiene 40 años, comencé en el rubro automotriz, y hace año y medio estoy en una institución del rubro financiero. Creo que tomé la decisión acertada, gracias a Dios junto a mi familia, durante esa transición nunca he estado sola.

Fue difícil separarme de mis amigas del alma de toda la vida, que nos conocemos desde kínder, que hemos criado hijos juntas, es lo que más extraño, pero ellas vienen, yo voy a Bolivia, nos encontramos, y me siento muy conectada con Santa Cruz.

Ahora, tu lado personal, ¿estás enamorada?

Estoy contenta enamorando con Joseph Phelan, natural de Pensilvania. Él trabaja en el área de la enseñanza, formado en negocios y comunicación, no habla español, ni un poquito, es muy simpático, nos conocimos en un coach sobre manejo de situaciones difíciles. Vivimos en el mismo barrio, muy cerca, y todo se dio entre nosotros, es divorciado, no pudo tener hijos, pero se lleva bien con los míos. Aprendo de él en todo sentido, partiendo del idioma, me ayuda a perfeccionar mi inglés y eso lo valoro mucho. No es fácil encontrar personas que uno tiene afinidad verdadera, que tiene objetivos y la forma de ver la vida de maneras similares.

Desde tu experiencia, ¿te arrepientes de algo?

Hay que soñar y no hay que tener miedo a los desafíos. Yo era consciente de que este cambio iba ser difícil, para nada fácil. ¿Arrepentirme de algo? No sé, es muy complejo, de los errores uno siempre aprende, sin embargo, me hubiera gustado ser una persona más profunda y espiritual a temprana edad.

FOTOS: CHARLIE STIVAREZ, JOSEPH PHELAN