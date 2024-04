Tania Weise, pintora digital

La artista cruceña Tania Weise Escalante, 32 años, realizó sus estudios de Comunicación Institucional en la Universidad de Belgrano, de Buenos Aires. Su formación en las artes plásticas es autodidacta, comenta, “siempre amé pintar y aunque no me arrepiento, sé que debí estudiar algo relacionado al diseño y el arte”. Hace dos años asistió a un curso del artista plástico Marco Donayre, “me enseñó mucho sobre el color, las combinaciones y materiales; técnicas de lápiz, carboncillo y acrílico, de éstas, la última es mi favorita, aunque ahora me dedico a la pintura digital”.

¿Pintar en digital es algo nuevo?

A estas alturas, la pintura o diseño digital no es algo nuevo. Ya viene desarrollándose hace muchos años y ni qué se diga con la inteligencia artificial. Creo que lo diferente y rico de hacer arte o diseño para cualquier artista es el toque y estilo personal que cada uno le pone. Tengo una lista variada de artistas e ilustradores que admiro, pero puntualmente en nuestro país tuve el honor de tenerlas como colegas a Estefany Zambrana y Ruby Gutiérrez. Cada una tiene un estilo único. Pero me quedo corta, en el país hay un montón de artistas, basta con entrar al Instagram, uno se topa con cada obra y te hablo de obras fascinantes de bolivianos.

¿Hace cuánto estás en el arte digital?

Este es mi tercer año dedicándome a la ilustración digital. Mis inicios fueron con Ofelia, una marca de pañoletas de la cual soy cofundadora. Pero siempre me gustó el arte a modo de exponerlo, decorar un espacio, quería hacer cuadros. Así que creé mi propia marca de ilustración digital Tangerine Studio. Mis clientes son del rubro gastronómico y, desde este año, incursiono con las novias. Hace mucho quería intentar meterme a este mundo, porque el día de la boda, la novia realmente es una obra de arte, creo que nunca he visto una novia que no esté despampanante. Fuera de eso también hago obras personalizadas.

¿Cómo nace la ilustración de novias?

Mi inspiración nace de dos factores puntuales: la foto y el vestido. La foto es clave, es decir que cumpla con la pose, la luz y la exposición de la novia. El vestido es otro elemento importante porque es lo que más va a resaltar en la ilustración. Algo que siempre destaco es que no hago caras, solo los labios y una línea en los ojos. Lo de la línea en los ojos lo he visto mucho especialmente en ilustradores y diseñadores de moda, me gusta porque le da un toque elegante, según mi criterio.

¿Hablamos de un recuerdo en forma de arte moderno?