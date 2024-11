Tratamientos de belleza con ejercicios faciales

Es bueno tener a mano siempre un agua micelar neutro, que sea para nuestro tipo de piel, que nos ayudará con la limpieza facial. Además, recomiendo tener un serum ya sea de vitamina C para luminosidad o niacinamida en caso de pieles mixtas. Las cremas hidratantes no pueden quedarse de lado y, por último, pero no menos importante, un protector solar con mínimo factor 50 Es mi secreto antienvejecimiento.