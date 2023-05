Trinidad es una madre que apostó por la pastelería artesanal y está alcanzando el éxito

Ella ofrece queques de naranja, limón y chocolate, porque son sabores intensos, y tortas sencillas, estilo rústicas. “Por el tema económico, no me alcanza para pagar un instituto, pero aprovecho el Internet para ver videos y probando, probando voy creando nuevos sabores y aderezos, para darles nuevas opciones a mis clientes y endulzarles su día”, indica la emprendedora.

“Mi papá me enseñó de niña a ser comerciante, que aprenda hacer todo para sobrevivir en este mundo, de igual manera enseño a mis hijas, a Zarita (13) y a las dos más chiquitas. Es complicado no contar con un capital, he probado con vendedoras ambulantes y no me fue bien, no puedo hacer delivery, porque se reduce mi ganancia. Hago lo posible y cumplo con los pedidos”, remarca.